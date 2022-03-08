أول صور التقطت على القمر تعرض للبيع

تُطرح أكثر من 70 صورة أصلية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بينها أولى الصور الملتقطة على القمر في يوليو 1969، في مزاد نادر يقام غدا الأربعاء في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال كاسبر نيلسن المسؤول في دار "برون راسموسن" للمزادات "إحدى صوري المفضلة من هذه المجموعة الرائعة هي صورة باز ألدرين التي التقطها نيل أرمسترونغ والتي يمكن فيها رؤية انعكاس أرمسترونغ في الزجاج" الأمامي للخوذة. الصور الـ74 المطروحة في المزاد مأخوذة من مهمات "أبولو" بنسخها المتعددة التي نفذتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، في مدار القمر وعلى سطحه خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، بما في ذلك 26 صورة مأخوذة من القمر.

وقال نيلسن، الذي أشرف على مهمة تقويم الصور من جانب أكبر دار مزادات في الدنمارك "بالطبع، الأهم (في المزاد) هو ما يتعلق بوصول مهمة أبولو 11 إلى القمر للمرة الأولى" في 20 يوليو 1969.

وقد طُرحت سلسلة الصور للبيع من جانب هاوي جمع أجنبي طلب عدم كشف هويته، وقدرت دار "برون راسموسن" قيمتها بـ1,4 مليون كرونة دنماركية (205 آلاف دولار أميركي). وستباع كل صورة على حدة خلال المزاد.

وأكثر الصور قيمة، بحسب التقديرات، هي صورة معروفة بـ"شروق الأرض" (Earthrise) التقطها رائد الفضاء وليام أندرس في ديسمبر 1968 خلال مهمة "أبولو 8" من مدار القمر، وتُقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين 8800 دولار و13 ألفاً.

كذلك يشمل المزاد صورا التُقطت خلال العودة الحافلة بالأحداث لمهمة "أبولو 13" إلى الأرض والتي تعرضت لحادث خطر.

كانت صور فوتوغرافية تناظرية كثيرة جزءا من محفوظات "ناسا"، وهي تُعرض للجمهور للمرة الأولى قبل البيع.

كذلك، ظهرت صور أخرى مطروحة في المزاد على غلاف مجلات كبرى مثل "ناشيونال جيوغرافيك" أو "لايف" لتجسيد نجاحات الولايات المتحدة في سباق الفضاء. تعود آخر مرة وطأت فيها أقدام البشر سطح القمر إلى عام 1972، مع مهمة "أبولو 17"، لكن "ناسا" تعمل على إعادة رواد الفضاء إلى هناك بحدود عامي 2025 أو 2026.

المصدر: آ ف ب