تعرف على فوائد بذور القرع لمرضى القلب والسكر

تحتوى بذور القرع على الكاروتينات، وفيتامين E والتي تعمل على الحماية من الأمراض،وتقليل الالتهاب، وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة الضارة، وتساهم في تحسين الصحة العامة من خلال الحفاظ على مستوياتهرمون التستوستيرون.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية لتناول بذور القرع ، وفقا لموقع boldsky.

1_تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يعمل على الآتي:

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يحافظ على مستوى ضغط الدم طبيعي.

يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

يحافظ على تكوين عظام صحية.

2_احتواء بذور القرع على الألياف بكمية كبيرة التي تساعد في الآتي:

تعزز صحة الجهاز الهضمي.

تساعد في عسر الهضم.

تقلل الإصابة بأمراض القلب.

تقلل الإصابة بالسمنة.

تقلل الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

3- تقليل الإصابة ببعض أنواع السرطان لأنها تحتوي على البروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن كسرطانالمعدة، والقولون، والرئة، والثدي، وإبطاء نمو خلايا سرطان البروستاتا.

4-تحسين صحة القلب لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، والمغنيسيوم، والزنك، والأحماض الدهنية، بالإضافة إلى على توسيع الأوعيةالدموية، وبالتالي يقلل الضغط، ويحسن صحة القلب، ويقلل خطر نمو اللوحات في الشرايين.





فوائد أخرى..

تستخدم كعلاج شعبي لحصى الكلى والطفيليات، مثل: الديدان.

تدعم وظيفة العضلات والأعصاب.

تحسن نوعية النوم وتنظمه لأنها تحتوي على التربتوفان (Tryptophan)، والمغنيسيوم، والزنك.

يعمل على تعزيز المزاج ويقي من الاكتئاب.