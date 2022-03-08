مصر تنفي تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة

عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )

نفى مجلس الوزراء المصري صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة والتي ستعقد ورقياً ويتم تصحيحها يدوياً خلال العام الدراسي 2021/2022. وقالت وزارة التربية والتعليم المصرية إنه لا صحة لعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح" ورقياً أو إلكترونياً، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات. وناشدت أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الإشاعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

