10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
مصر.. مفاجآت في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني
مصر.. مفاجآت في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني
8 مارس 2022 18:08

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني تطورات جديدة، حيث قررت محكمة جنايات طنطا تأجيل محاكمة المتهمين إلى 4 مايو المقبل، مع ظهور شهادات وأدلة جديدة.
واتخذت المحكمة المصرية قرارها بعد الاستماع لدفاع المتهمين ومرافعة النيابة، وطالب دفاع المتهم الأول في القضية ببطلان تحريات المباحث لاعتمادها على الروايات المرسلة وشهادة الشهود دون أي دليل واضح.
ومع استكمال التحقيقات والتحريات في قضية بسنت خالد تبين أن أخت الفتاة وأقاربها كانوا على علم بشرائها لحبة الغلة السامة، ولم يتدخل أي فرد من العائلة لمنعها من ذلك، أو لمحاولة إقناعها بعدم تنفيذ خطة الانتحار.
هذا الجانب من القضية أثار الشبهات الجنائية حول وجود أحداث غامضة بشأن دافع بسنت للانتحار، لم تفصح عنها الأسرة خلال إدلائهم بشهادتهم في النيابة.
وفي سياق متصل، أدلت طبيبة الطب الشرعي بأقوالها أمام المحكمة، وقدمت تقريراً غير قادر على إثبات إذا ما كانت الفتاة تعرضت للاغتصاب وهتك العرض أم لا.
وقالت الطبيبة، إنها لاحظت وجود هتك غير كامل بغشاء البكارة، لكن لا يوجد ما يثبت أن الأمر تم بقبول الفتاة أو رغماً عنها، واستند دفاع المتهم الأول في القضية على هذه الشهادة لإسقاط تهمة الإدانة بالاغتصاب التي وجهتها النيابة إليه.
ويواجه المتهمون في القضية تهماً عدة أخرى إلى جانب تهمة المتهم الأول بالاغتصاب، من بينها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للضحية بسنت خالد، واقتحام خصوصية هاتفها المحمول عند طريق بعض البرامج على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استخدام هذه الصور ومقاطع الفيديو بطرق غير أخلاقية لابتزاز الضحية قبل اتخاذها قرار الانتحار.

مصر
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©