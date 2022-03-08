10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
دراسات تؤكد مخاوف خطيرة جراء الإصابة بكورونا
ممرضات يعالجن مريضا مصابا بكورونا
8 مارس 2022 17:52

رغم أن «كوفيد» مرض تنفسي بالدرجة الأولى، لكنه قادر أيضاً على إصابة الدماغ... فقد أكدت دراسات حديثة ما كان يشتبه به علماء منذ بداية «الجائحة» قبل عامين بشأن وجود تبعات عصبية لـ«كوفيد-19» حتى في أشكاله الطفيفة.
وخلصت دراسة حديثة، نشرت نتائجها مجلة «نيتشر»، إلى تسجيل «أثر ضار مرتبط بـSARS-Cov-2»، الفيروس الذي نشأ منه كوفيد، في أدمغة أشخاص بعد أشهر من إصابتهم.
يرتدي هذا البحث أهمية لأنه يوفر أقوى دليل حتى الآن على أن «كوفيد» يمكن أن تكون له تبعات طويلة المدى على الدماغ، لا سيما «المادة الرمادية» التي تشمل الخلايا العصبية.
هذه الفكرة ليست بجديدة، إذ ورد ذكرها تقريبا في بداية «الجائحة» أوائل عام 2020، عندما لاحظ أطباء كثر اضطرابات عصبية لدى مرضى «كوفيد».
مذاك، أُجريت دراسات عدة في هذا الاتجاه. وقد أظهر بعضها أن نسبة الاضطرابات المعرفية كانت أعلى لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً بـ«كوفيد»، فيما رصدت دراسات أخرى تشوهات في أدمغة المرضى.
مع ذلك، لا يمكن للفئة الأولى من الدراسات إثبات وجود آلية سببية مباشرة. أما الفئة الثانية من الدراسات، فقد أُجريت على عدد قليل من المرضى الذين يعانون بشكل عام أشكالاً حادة من كوفيد. وفي بعض الحالات، شملت الدراسات حتى تشريحاً لجثث مرضى متوفين.
غير أن نتائج الدراسة، أتت أكثر حسماً. فهي حللت عدداً كبيراً نسبياً من الأشخاص (بالمئات)، وراقبت حالة دماغهم لرصد ما إذا كان تضرر جراء «كوفيد» أم لم يتأثر به.
عندما أصيبوا بـ«كوفيد»، لم يُنقل معظم هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى. لذلك، يعطي هذا البحث فكرة عن الآثار العصبية لمرض «كوفيد» بشكله الخفيف، وهو ما حصل لدى الغالبية العظمى من الناس.
أخيراً، في كل حالة جرى تحليلها، اعتمدت الدراسة معياراً مرجعياً يعود إلى ما قبل ظهور «كوفيد». فقد خضع المرضى جميعاً لتصوير دماغي قبل سنوات، كجزء من عملية أجرتها منظمة Biobank التي تجمع بيانات صحية منذ سنوات في المملكة المتحدة.
في النتائج، شهد مرضى «كوفيد» السابقون عموما تقلصا في أدمغتهم. في المعدل، ينتج عن الإصابة بالفيروس بعد أشهر عدة، فقدانا أو تلفا بنسبة 0.2% إلى 2% لأنسجة المخ أكثر مما يُلاحظ عند الأشخاص الأصحاء.
وقالت الباحثة الرئيسية المساهمة في الدراسة غواناييل دوو في عرض تقديمي على موقعها على الإنترنت «للحصول على فكرة عن حجم هذه التأثيرات، يمكننا مقارنتها بما يحدث أثناء الشيخوخة الطبيعية: نعلم أن الأشخاص يفقدون ما بين 0.2% و0.3% من المادة الرمادية كل عام في المناطق المرتبطة بالذاكرة».
لكن هل يثير ذلك الذعر من فيروس ينمو بشكل منهجي داخل الدماغ ويهاجم الخلايا العصبية بصورة نهائية؟ الجواب القطعي هو كلا، إذ إن الدراسة لا تجعل من الممكن استخلاص أي استنتاج، سواء على آليات هذه الإصابات الدماغية أو على طابعها النهائي.
سجل الباحثون ملاحظة مهمة، لكن يمكن تفسيرها بطرق عدة. فقد لاحظوا أن مناطق الدماغ الأكثر تضرراً بعد الإصابة بـ«كوفيد» هي تلك المتعلقة بإدراك الروائح.
ومن المعلوم أن فقدان الشم هو أحد أكثر أعراض «كوفيد» شيوعاً. ويعود ذلك على الأرجح إلى أن العصب الشمي يتعرض لهجوم من الفيروس، أو يتأثر بالاستجابة المناعية للعدوى وفق دراسة حديثة.
لذلك، قدمت دوو فرضيات عدة: يمكن أن يصاب الدماغ بالتهاب، ينتقل على سبيل المثال عن طريق القناة الشمية، أو يسببه الفيروس نفسه أو عن طريق رد فعل الجسم تجاهه.
لكن من الممكن أيضاً أخذ الأمور في الاتجاه المعاكس. ماذا لو كان فقدان حاسة الشم هو الذي أثر على الدماغ؟
قالت دوو «نعلم أن الفقد الدائم للشم (...) يؤدي إلى انخفاض في المادة الرمادية في مناطق الدماغ المرتبطة بالشم».
مع ذلك، فإن هذا التأثير قابل للعكس، فبحسب دوو «يمكننا أن نعتقد أنه مع عودة حاسة الشم، فإن هذه الاختلالات الدماغية ستصبح أقل وضوحاً بمرور الوقت».

المصدر: آ ف ب
دراسة
كوفيد طويل الأمد
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©