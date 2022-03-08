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التلي والسفيفة في «إرثي»
التلي والسفيفة في «إرثي»
8 مارس 2022 17:24

الشارقة (الاتحاد)
يجمع مجلس إرثي للحرف المعاصرة التابع لـ «نماء» للارتقاء بالمرأة عشاق الحرف اليدوية الإماراتية الشباب ضمن مبادرات برنامج «حرفتي» المخصص للأطفال والشباب، وذلك في ورشتي عمل فنيتين ينظمهما يومي 11 و12 مارس الجاري في مؤسسة الشارقة للفنون التي تستضيفهما ضمن برامجها المجتمعية التي تخصصها للأطفال والعائلات.
تستهدف الورشتان تسليط الضوء على التراث الإماراتي، وتعزيز إبداعات الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال الحرف التقليدية والحرف المستدامة المعاصرة، من خلال المشاركة في مثل هذه النشاطات التدريبية التفاعلية. وتتمحور الورشتان حول حرفتي «التلي» و«السفيفة» اللتين تمثلان عنصراً أصيلاً من عناصر الهوية الثقافية الإماراتية وتأتي الورشة الأولى بعنوان «قالب الجص والسفيفة»، وتركز على حرفة «السفيفة» التي تعتمد على تقنية جدل خوص النخيل.
وتتيح الورشة الفرصة للمشاركين تصميم وصناعة قطع فنية مبتكرة باستخدام قوالب الجص على شكل أنماط السفيفة ومستوحاة من مجموعة «مختبر التصميم: السفيفة وصب الذهب»، وهي عبارة عن مجموعة مجوهرات للمصممة الإماراتية علياء بن عمير تم صبّها بقوالب تحمل تصاميم السفيفة المختلفة.
فيما يتعرف المشاركون في الورشة الثانية بعنوان «طباعة الجيلي على الحقائب القماشية» على تقنية الطباعة بواسطة الجيلي وطريقة تطبيقها بألوان وأشكال مختلفة، ثم تزيين الحقائب بتطريزات حرفة التلي الإماراتية الفريدة.
 

مجلس إرثي للحرف المعاصرة
الحرف اليدوية
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