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«عالم وارنر براذرز أبوظبي» تستضيف سباق باتمان
«عالم وارنر براذرز أبوظبي» تستضيف سباق باتمان
8 مارس 2022 17:10

أبوظبي (الاتحاد)
رحبت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بضيوفها في «سباق باتمان» الأول من نوعه، الذي نظم في إطار احتفالية «موسم باتمان» المميزة التي تستضيفها المدينة، والتي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من شخصية «فارس الظلام».
وشارك الضيوف من محبي الترفيه وروح التحدي في سباق لمسافة 2 كلم، وآخر لمسافة 5 كلم في المنطقة المحيطة بعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى سباق مجاني لمسافة 200 متر أقيم خصيصاً للضيوف من الأطفال الصغار.
واستمتع الضيوف من الأصدقاء والعائلات بأجواء البهجة والمرح التقطوا خلالها الصور التذكارية بالملابس المستوحاة من شخصية باتمان، وشاركوا في العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة كتصميم الموزاييك لشخصية باتمان في «غوثام سيتي»، وتذوقوا أصناف الوافلز والكوكيز الشهية على شكل شعار باتمان، ومشاهدة الإبداعات الفنية خلال جلسة الرسم بالإضافة الى التلوين على الوجه وغيرها.
وتم تكريم المشاركين والفائزين خلال هذه الفعالية المميزة وتفاعل الجميع مع شخصية باتمان بعد السباق في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

عالم وارنر براذرز أبوظبي
باتمان
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