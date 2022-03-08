بعد 20 عاماً.. مؤلف «فيلم ثقافي» يكشف تفاصيل الجزء الثاني

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



بنجاح كبير اعتبره النقاد الأصعب خلال الألفية الأخيرة، حقق فيلم «فيلم ثقافي» للمؤلف والمخرج محمد أمين نجاحاً كبيراً منذ عرضه عام 2000 ببطولة شابة لثلاثة وجوه شابة حينها، ليعطي الفيلم عدة رسائل لا تزال تصل إلى الشباب منذ حينها.



المؤلف والمخرج محمد أمين قال لـ«الاتحاد»: إن نجاح الفيلم واستمرار تأثيره دفعه وفريق العمل للتفكير في جزء ثانٍ من الفيلم، إلا أن الأمر قيد التنفيذ ولم يتعد كونه فكرة.



وأضاف المؤلف والمخرج محمد أمين أن فكرة الفيلم يجب أن تكون مختلفة، وهو الأمر الذي يجعل تنفيذ جزء ثانٍ أكثر صعوبة من الجزء الأول الذي كان يمثل تحدياً هو الآخر، لكنه بادرة ومن ثم تمت المجازفة والتي حققت الهدف بالفعل.



وأشار المؤلف والمخرج محمد أمين إلى أن الجزء الثاني فكرته تقوم بشكل كبير على العلاقة بين الآباء وأولادهم، وهو الأمر الذي نحتاجه خصوصاً مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على المجتمع منذ عام 2000.