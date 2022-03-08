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طفلة مصرية تعرض الأزياء على كرسي متحرك
طفلة مصرية تعرض الأزياء على كرسي متحرك
8 مارس 2022 16:34

أحمد عاطف (القاهرة)
لم تمنع الإعاقة الحركية الطفلة المصرية ذات الثمانية أعوام من تحقيق إنجاز كبير في عالم الموضة والأزياء.
وأصبحت سجدة إسلام أول عارضة أزياء من الأطفال على كرسي متحرك، بعد أن ولدت بإعاقة حركية أثرت على رجليها، لتضطر بعد الكثير من جلسات العلاج الطبيعي إلى استخدام الكرسي المتحرك لبقية حياتها.
تقول سجدة إن الكرسي المتحرك رافقها في طفولتها حتى بلغت ثمانية أعوام، وعندما أرادت استكشاف مواهبها الفنية انضمت إلى إحدى ورش التمثيل لتنمية مهاراتها في هذا المجال، لكنها وجدت ضالتها في مجال الأزياء حيث كان الأكثر ملاءمة لها.
وأتقنت الطفلة مهارة عرض الأزياء على كرسيها المتحرك، لتحصل بعدها على العديد من العروض من مصانع الملابس لعرض أزيائها في عروض الأزياء الخاصة.
وتفاضل ذات الـ 8 أعوام بين العروض بمساعدة والدتها لتصبح أول عارضة أزياء للأطفال في مصر على كرسي متحرك، وتحصل على شهرة واسعة في هذا المجال.
تضيف سجدة أنها أصبحت ملهمة لأصدقائها من الأطفال، خاصة أولئك الذين ولدوا بإعاقات حركية، والذين تقابلهم في مراكز العلاج الطبيعي، حيث يثنون على رحلتها المليئة بالتفاؤل والبهجة والإصرار على تحقيق الأحلام.

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