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بمناسبة يوم المرأة العالمي... رجل يهدي امرأة قطع من الذهب بـ307 آلاف دولار
بمناسبة يوم المرأة العالمي... رجل يهدي امرأة قطع من الذهب بـ307 آلاف دولار
8 مارس 2022 15:07

بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، قرر رجل ينحدر من مدينة «دا نانج» الساحلية الواقعة في وسط فيتنام، أن يهادي امرأة من أقاربه بهدية مميزة عبارة عن «باقة» من الورد وقطع الذهب، تزيد قيمتها عن 7 مليارات دونج فيتنامي (307 آلاف دولار أميركي).
 وأفادت صحيفة «في إن إكسبريس» الفيتنامية، بأن الرجل أحضر 100 قطعة من الذهب وتوجه بها، الأحد الماضي، إلى أحد متاجر بيع الزهور، وطلب من صاحبة المتجر تجهيز الباقة الفريدة.
ويشار إلى أن قطعة الذهب الواحدة من القطع ذات الشكل المستطيل التي أحضرها الرجل، كانت تزن 37.5 جرام.
وقالت صاحبة المتجر، وتدعى لونج تي جياو، إن الرجل دفع لها 20 مليون دونج فيتنامي من أجل تحضير الباقة، موضحة أنه أخبرها بأن الباقة كانت هدية لامرأة في مدينة «كان تو» بجنوب البلاد، بمناسبة «يوم المرأة العالمي».
جدير بالذكر أن «يوم المرأة العالمي» يحل في الثامن من مارس في كل عام، ويتم الاحتفال به منذ عام 1921، احتراماً للمرأة وعرفاناً بإنجازاتها العلمية والعملية في شتى المجالات.

 

المصدر: د ب أ
يوم المرأة العالمي
فيتنام
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