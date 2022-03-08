مصر.. زوج يلقي بزوجته وأطفاله من الشرفة

شعبان بلال (القاهرة)

شهدت محافظة قنا جنوبي مصر واقعة قاسية حيث أقدم زوج على إلقاء زوجته وأطفاله الخمسة من شرفة منزلهم.

وتفاجأ أهل قرية دندرة بالزوجة والأطفال يتساقطون واحدًا تلو الآخر من شرفة المنزل الواقعة بالطابق الأول، حيث أصيبت الأم البالغة من العمر 35 عامًا بجروح بفروة الرأس، بينما أصيبت الابنة الكبرى ذات الـ 16 عام بكدمات قوية متفرقة في الجسد.

وأصيب الابن بكسر في الذراع الأيمن، بينما تواجه ابنة أخرى ذات ثمان أعوام إصابة قوية تسبب في نزيف داخلي بالمخ، وكانت حالتها خطيرة لحظة وصولها إلى المستشفى، أما أصغر الأبناء وعمره عامان فأصيب أيضًا بكدمات متفرقة في الجسد.

وتلقت قوات الأمن بالمحافظة بلاغًا بالحادث وتحقق حاليا في الواقعة وأسبابها، وتشير التحريات الأولية أن المتهم في القضية هو الزوج ورب الأسرة الذي يتناول العقاقير المخدرة، وألقى بأسرته من شرفة المنزل تحت تأثير المخدرات.

وتستأنف النيابة العامة في المحافظة التحقيق في القضية حاليًا بعد ضبط المتهم عقب وصول الضحايا إلى مستشفى قنا، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وستكشف الساعات المقبلة عن تفاصيل أكثر في الواقعة المؤسفة بعد اكتمال التحقيقات مع الزوج المتهم في القضية.