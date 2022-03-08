طبيبة تشيد بدور المرأة في مواجهة «كورونا»

دبي (الاتحاد)

أشادت الدكتورة تغريد المحميد استشارية الجراحة العامة في أحد مستشفيات دبي بدور المرأة الإماراتية، ودورها الرائد ضمن خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث استطاعت أداء الأدوار المنوطة بها بكل إخلاص وتفان.

وقالت: إن تخصيص يوم عالمي للمرأة أقل ما يمكن تقديمه للمرأة، تقديراً لإنجازاتها وتأكيداً على دورها المهم في المجتمع، كصانعة أجيال، فهي أم ومربية وسيدة مجتمع، بالإضافة إلى مختلف الصعد الأخرى الصحية والاقتصادية والسياسية والرياضية، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت في جميع أنحاء العالم مواجهة تحديات المجتمع، وأثبتت قدرتها على مساندة الرجل في أصعب المجالات.

ولفت إلى أن المرأة تعد شريكاً أساسياً في بناء أي دولة في العالم، ولها دور رئيس في صنع القرارات، سواء الطبيبة والممرضة، أو كانت عاملة في قطاع الخدمات المساندة، فدورها بارز في مواجهة الجائحة، حيث تكاتفت مع إخوانها الأطباء بالعمل ليل نهار للمحافظة على الأرواح.

وأضافت: لا ننسى المتطوعات في القطاع الطبي من النساء، سواء العاملات في حجز المواعيد أو مراكز الفحص أو اللاتي عملن في المستشفيات الميدانية، مما يشير إلى تكاتف المرأة مع أخيها الرجل.. ولا ننسى أن ابنة الإمارات تحظى بالدعم والاهتمام من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، فهي قائدة ملهمة فاعلة في مجتمعها، طموحة ومجتهدة وقابلة لتطويع أي تحد كحجر أساس لنجاحها، وهذا ما تترجمه في وقتنا الحالي في منزلها، سواء كانت ابنة أو أختاً أو زوجة أو أماً.