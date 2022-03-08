10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
طبيبة تشيد بدور المرأة في مواجهة «كورونا»
تغريد المحميد
8 مارس 2022 14:23

دبي (الاتحاد)
أشادت الدكتورة تغريد المحميد استشارية الجراحة العامة في أحد مستشفيات دبي بدور المرأة الإماراتية، ودورها الرائد ضمن خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث استطاعت أداء الأدوار المنوطة بها بكل إخلاص وتفان.
وقالت: إن تخصيص يوم عالمي للمرأة أقل ما يمكن تقديمه للمرأة، تقديراً لإنجازاتها وتأكيداً على دورها المهم في المجتمع، كصانعة أجيال، فهي أم ومربية وسيدة مجتمع، بالإضافة إلى مختلف الصعد الأخرى الصحية والاقتصادية والسياسية والرياضية، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت في جميع أنحاء العالم مواجهة تحديات المجتمع، وأثبتت قدرتها على مساندة الرجل في أصعب المجالات.
ولفت إلى أن المرأة تعد شريكاً أساسياً في بناء أي دولة في العالم، ولها دور رئيس في صنع القرارات، سواء الطبيبة والممرضة، أو كانت عاملة في قطاع الخدمات المساندة، فدورها بارز في مواجهة الجائحة، حيث تكاتفت مع إخوانها الأطباء بالعمل ليل نهار للمحافظة على الأرواح.
وأضافت: لا ننسى المتطوعات في القطاع الطبي من النساء، سواء العاملات في حجز المواعيد أو مراكز الفحص أو اللاتي عملن في المستشفيات الميدانية، مما يشير إلى تكاتف المرأة مع أخيها الرجل.. ولا ننسى أن ابنة الإمارات تحظى بالدعم والاهتمام من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، فهي قائدة ملهمة فاعلة في مجتمعها، طموحة ومجتهدة وقابلة لتطويع أي تحد كحجر أساس لنجاحها، وهذا ما تترجمه في وقتنا الحالي في منزلها، سواء كانت ابنة أو أختاً أو زوجة أو أماً.

 

المرأة
كورونا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©