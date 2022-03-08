عنقود الثريا يضيء سماء الوطن العربي

عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )

قالت الجمعية الفلكية في جدة إنه تم رصد اقتران القمر بعنقود نجوم الثريا بعد غروب الشمس، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 وبداية الليل بسماء المملكة العربية السعودية وسماء الوطن العربي بالكامل .



وأضافت أن عنقود الثريا سيكون أعلى يمين القمر بالنسبة للراصد، ولن يكون مرئياً بالعين المجردة من داخل المدن بسبب الأضواء ولكن يمكن رصده بسهولة بواسطة المنظار.



وعنقود الثريا يشبه نجوم "الدب الأصغر" إلا أنه ضبابي المظهر، ويمكن تحديد موقعه بسهولة باستخدام نجوم الجوزاء (الجبار)، فعندما يتم رسم خط وهمي من النجوم الثلاثة في الجبار في الاتجاه المعاكس لنجم الشعرى سوف نصل إلى نجم أحمر براق يسمى الدبران، وبالقرب من هذا النجم يوجد عنقود الثريا، وهناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي.



الثريا عنقود نجمي مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنة ونصف.