«رسم ونحت» في حب إكسبو

هناء الحمادي (أبوظبي)

قدم سيف البناي عدة أعمال من خلال دمج مجموعات لوحات فنية مع قبة الوصل في الحدث العالمي إكسبو دبي 2020، حيث قاده شغفه الفني إلى فكرة دمج «فن الرسم مع النحت» لتنمية مهارته في هذا المجالين وللتعبير عن أسلوبه وتنفيذ أعماله بلمسة خاصة، للتعبير عن جمال الزوايا في تصميم إكسبو الذي يحتفي بإبداعات الهندسة.

ويهوى البناي الفنون الجميلة ويمارسها بإتقان، خاصة التشكيل بالصلصال الحراري والنحت، ويبدع فيهما، حيث يعيش علاقة وجدانية روحية خلال إنجاز منحوتته على الرغم من أنه تخصص في «الهندسة الطبية الحيوية»، كما أنه يعشق الرسم، ومنذ الصغر كان اهتمامه كبيراً بالرسم والألوان، وكانت هواية «التشكيل والنحت» ضمن مخططاته، التي تنتظر اللحظة المناسبة.

عام 2016 كان بداية ظهور إبداعه في النحت والتشكيل بالصلصال الحراري، وبعد البحث والتجارب والتعلم الذاتي أصبح يدرك أسرار هذا المجال، الذي يحتاج إلى الجهد والتركيز والمهارات اليدوية لصنع مجسمات ثلاثية الأبعاد، منها الأكواب الميداليات.

ويقول «تمر القطعة الفنية بالعديد من المراحل، من القياسات إلى التشكيل ثم الصقل والسنفرة، ومن ثم تسليط الحرارة بدرجة محددة لتصلب القطعة داخل الفرن.