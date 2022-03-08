«كلاسيك رأس الخيمة» يحتفي بكنوز الماضي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن الدائرة احتضنت ملتقى «كلاسيك رأس الخيمة » للسنة الثالثة على التوالي، الذي يستقطب في كل عام عدداً كبيراً من هواة هذا النوع من الملتقيات، سواء كانوا من فئة المشاركين كأصحاب الشركات والسيارات والمقتنيات، أو فئة الجمهور وزوار الملتقى، حيث زار الملتقى ما يقارب 1000 زائر من مختلف فئات المجتمع، حيث انطلق في الرابع من مارس واستمر لمدة أربعة أيام في متحف رأس الخيمة الوطني، وتضمن 118 سيارة كلاسيكية (بطاقة استيعابية تصل لـ 40 مركبة في اليوم الواحد).

وأطلقت الدائرة الملتقى بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وبمشاركة من الاتحاد الدولي للمركبات الكلاسيكية، واحتوى على ركن للمقتنيات التراثية والأجهزة الكلاسيكية والطوابع البريدية ومشاركة متاحف خاصة، منها متحف كنوز الطبيعة وفرق وعروض تراثية وركن خاص للأكلات الشعبية، ودعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.