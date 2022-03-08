برق ورعد وأمطار.. "الحسوم" تبدأ غداً!

أحمد مراد (القاهرة)

تتعرض مدينة الإسكندرية المصرية، إعتباراً من الغد الأربعاء، لواحدة من أبرز وأشد النوات الشتوية، والمعروفة بـ "نوة الحسوم".

وتبدأ نوة الحسوم في التاسع من مارس من كل عام، وتستمر على مدى 7 أيام متواصلة، وتوصف بأنها آخر النوات الممطرة الشديدة التى تهب على المدينة الساحلية.

وتُعد نوة الحسوم من أشد النوات التي تضرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يصاحبها برق ورعد شديدين، مع هطول غزير للأمطار.

وتتعرض المحافظات المصرية المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط خلال أشهر الشتاء لظاهرة تولد الانخفاضات الجوية الإعصارية التي تميز الأحوال المناخية في إقليم البحر الأبيض المتوسط، وتعرف في مدينة الإسكندرية باسم "النوات".

ووضع الصيادون القدامى قبل 150 عاماً من الآن جدولاً بمواعيد 18 نوة تضرب مدينة الإسكندرية، وأطلقوا عليها أسماء محددة، وعادة ما تصاحبها أحوال جوية غير مستقرة.