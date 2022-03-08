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دنيا
اكتشاف جديد عن قرون الأفاعي القرناء !
اكتشاف جديد عن قرون الأفاعي القرناء !
8 مارس 2022 12:29

أبوظبي (الاتحاد)
أنجز طالب الدكتوراه ثيو بوشاو وستيفان بواسينو الباحث الرئيسي في مختبر الجينومات التطورية بجامعة نيويورك أبوظبي، بحثاً علمياً حول تطوّر القرون الأنفية والعينية في الأفاعي.وفي هذا البحث، يكشف الباحثان عن وجود علاقة بين تطوّر أنواع محددة من القرون والموائل التي تقطنها تلك الأفاعي، في دراسة رائدة تعتبر الأولى التي تبحث تطوّر القرون في فصيلة الأفاعي.
وقد نشرت دورية علم الأحياء لجمعية لينيوس هذا البحث بعنوان «تأثير الموائل على تطوّر القرون الرأسية في الأفاعي»، لتستعرض عمل الباحثين ودراستهما لعدد 263 فصيلة من الأفاعي، مما يوازي حوالي 68 بالمئة من فصائل الأفاعي المعروفة، بهدف توثيق سماتها وتفاصيل موائلها ونمطها الغذائي. وبتحليل قاعدة البيانات التي تشكلها هذه المعلومات، اتضحت للباحثين علاقة قوية بين أنواع القرون والموائل، فهناك علاقة مباشرة بين الفصائل ذات القرون الأنفية وبيئة الغابات، بينما تقطن الفصائل ذات القرون العينية في الأشجار أو المناطق قليلة النباتات. 

ورصد الباحثان أيضاً أن القرون قد نشأت تدريجياً واختفت قبل عودة ظهورها عدة مرات خلال تطوّر الأفاعي. بالإضافة إلى ذلك، فلم يحدد البحث أي علاقة بين نوع القرون والأنماط الغذائية.ولطالما شكّلت وظيفة القرون وتاريخ تطورها في الأفاعي لغزاً يحير علماء الأحياء التطورية، ويمثّل هذا البحث أول محاولة لدراسة العلاقة بين هذه السمة والبيئات المختلفة للأفاعي. يساهم هذا البحث في سد ثغرة في علم الأحياء التطورية، كما أنه يمهّد لمزيد من الدراسات حول وظيفة قرون الأفاعي وغيرها من السمات التكيفية التي لا نعلم عنها إلا القليل.
وصرح ستيفان بواسينو: «بفضل دراستنا لمئات الأصناف من الأفاعي، وصلنا إلى عدد من الحقائق حول الأهمية التكيفية للقرون، كما نأمل أن يشجع هذا البحث غيرنا من العلماء على دراسة وظائف القرون الأنفية والعينية في مختلف البيئات».

 

مكافحة الأفاعي
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