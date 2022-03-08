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عبدالرحيم كمال يرصد تاريخ «جزيرة غمام»
عبدالرحيم كمال يرصد تاريخ «جزيرة غمام»
8 مارس 2022 12:24

سعيد ياسين (القاهرة)
يواصل المؤلف عبدالرحيم كمال الغوص في التاريخ، عبر رصده لفترات زمنية قديمة في عدد من أفلامه السينمائية ومسلسلاته التلفزيونية، حيث يصور له حالياً مسلسل «جزيرة غمام» من بطولة طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ومي عز الدين، وإخراج حسين المنباوي.
وقال كمال لـ «الاتحاد: إن أحداث المسلسل تدور في عشرينيات القرن الماضي، في جو مليء بالتشويق والدراما، حول عائلة «شافع» التي تسكن في صعيد مصر، وتضم 3 أبناء ذكور، وتحدث جريمة قتل يتورط فيها الابن الأكبر لـ «شافع»، بقتل شقيقه الأصغر، وذلك بتحريض من الأخ الأوسط، ثم تتوالى المفاجآت الصادمة بعد ذلك خاصة عندما يظهر القتيل مرة أخرى، ويكتشفون من خلال الأحداث أنه لم يمت من الأساس، ويبدأ في الظهور في أماكن أخرى مختلفة، وفي المقابل يهرب القاتل خوفاً من الفتك به، ويخوض رحلة من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة، وأشار إلى أن الأعمال التاريخية مهمة وصعبة جداً، وقال: أنا من عشاق التاريخ، ولا أجد صعوبة في كتابة تلك الأعمال التي تحتاج في بعض الأحيان إلى إنتاج ضخم، وأوضح أنه مهووس بالزمن والتاريخ، وهما جزء من همه الشخصي الذي يشغله، فالزمن هو الوجود كله، ومن ثم يحاول التحرك بين جنبات هذا السر وسبر أغواره، لمعرفة العلاقة بين الماضي واللحظة الراهنة والمستقبل، وعندما يكتب لا يرى اللحظة بمعزل عما قبلها أو ما بعدها، على اعتبار أن التاريخ يعيد نفسه.
وكان كمال لجأ للتاريخ في عدد من أعماله الفنية، ومنها مسلسلات «الخواجة عبدالقادر»، و«شيخ العرب همام» ليحيى الفخراني، و«آهو ده اللي صار» لروبي، وسوسن بدر، وأحمد داوود، ومحمد فراج، وأروى جودة، إلى جانب فيلم «الكنز» لمحمد رمضان، ومحمد سعد، وهند صبري، وروبي، وأحمد رزق، بجزأيه الأول والثاني.

عبدالرحيم كمال
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