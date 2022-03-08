محمد ممدوح.. ماذا قرر من أجل زوجته وابنته؟

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الممثل محمد ممدوح، عن أن سبب غيابه عن الموسم الرمضاني القادم، هو رغبته في أخذ قسط من الراحة وقضاء وقت أطول مع ابنته وزوجته، بعد أن انشغل طوال العام الماضي بعدة أعمال ما بين التلفزيون والسينما.

وقال محمد ممدوح الشهير بـ «تايسون»: قررت الحصول على راحة هذا العام من الدراما الرمضانية، لأجلس مع زوجتي وابنتي التي لم أجلس معها في شهر رمضان منذ ولادتها، فقد انشغلت منذ العام الماضي بتصوير مسلسل «لعبة نيوتن» ومسلسل «خالي بالك من زيزي» وعرض خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تصوير فيلم «أبو صدام»، الذي حصدت من خلاله جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة، وتصوير جزء كبير من مشاهدي في فيلم «السربا» الذي أقدم من خلاله شخصية قائد تنظيم إرهابي، ويلقب بـ أبو حبيبة،، وهو المسؤول عن العديد من العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعات الإرهابية في ليبيا، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وكذلك فيلم «أهل الكهف»، الذي بدأ تصويره منذ فترة طويلة بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، وأحمد فؤاد سليم، وغادة عادل، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وأجسد شخصية قائد عسكري يعتنق المسيحية في الخفاء، ويتم كشف أمره، فيتم محاربته لتبدأ الأحداث في إطار تشويقي..

وأشار محمد ممدوح إلى أنه يظهر خلال شهر رمضان كضيف شرف في مسلسل «العائدون - الرايات السوداء» تأليف باهر ديودر، وإخراج أحمد نادر جلال، والعمل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، كما يظهر كضيف شرف فيلم «فضل ونعمة» للنجمين ماجد الكدواني، وهند صبري، وإخراج رامي إمام.