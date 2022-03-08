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نجوم الموسم في حوارات مع «شاعر المليون»
نجوم الموسم في حوارات مع «شاعر المليون»
8 مارس 2022 11:34

أبوظبي (الاتحاد)
صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 182 من مجلة شاعر المليون، متضمناً عدداً من الموضوعات الشعرية المتنوعة، إلى جانب تغطيات وحوارات لنجوم الموسم العاشر من برنامج «شاعر المليون».
وتحت عنوان (بيرق «شاعر المليون 10» على بعد قصيدتين) أشارت افتتاحية العدد إلى المنافسة الكبيرة التي أصبحت أكبر بعد الوصول إلى قائمة الـ 12 شاعراً، وجاء فيها:«ها هم الشعراء يخوضون اللحظات الأخيرة من عمر البرنامج ومسيرة الظفر ببيرق الشعر هذا الموسم، الذي كان مميزاً وحافلاً بروح الشعر ومكتظاً بقضايا إنسانية حملت المعنى على طبق الكلام النقي والقوافي العالية.. ولقد شهدنا حتى الآن موسماً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا لأنه أقيم في ظروف صحية استثنائية في ظل ما فرضته الجائحة على جميع دول العالم والمحيط من حولنا فحسب، بل لأنه أمسك بيد القصيدة النبطية وأوصلها إلى برّ آمن، تحيطه الأضواء الغزيرة التي تنير كل ما حولها وترسم صورة شعرية هي الأكثر دهشة وتوهّجاً.. هذا ما وعدت به عاصمة الشعر أبوظبي، فأوفت بوعدها، إذ جعلت من هذا البرنامج بوصلة للشعر الحقيقي، عبر عشرة مواسم، ظل الشعر فيها هو الحاضر الذي لا يغيب، وكان الشعراء فرسانه الذين يحملون القصائد على سطور الإنجاز وصفحات الإبداع».
وفي استطلاع موسّع، تحدث عدد من نجوم برنامج «شاعر المليون» في مواسمه السابقة عن أبرز المواضيع التي تطرق لها شعراء الموسم العاشر، وعن تلك القصائد التي تركت كبير الأثر في نفوسهم ولاقت تفاعلاً من قبل جمهور الشعر وثناءً من لجنة التحكيم.
وفي استطلاع آخر شارك عدد من الشعراء في الحديث عن عالمية الشعر العربي، وذلك بمناسبة اقتراب «اليوم العالمي للشعر» الذي يصادف يوم 21 مارس الحالي. كما تطرقوا إلى أدوات نشر هذا الشعر وترجمته للعالم.
والتقت المجلة بعدد من الشعراء الذين غادروا المنافسات في الموسم العاشر. وهم «الشاعر سويلم الخراص العتيبي، والشاعر محمد الأسعدي العتيبي، والشاعر عبدالله الحارثي، والشاعر هلال سلمان الشرفات»، إلى جانب حوارين مع نجمي برنامج أمير الشعراء من الجزائر مصعب تقي الدين، ومن العراق أفياء الأسدي.
كما سلط العدد الضوء على تجربة الشاعر العراقي عمر عناز، عبر عرض لأبرز محطات تجربته الشعرية ومشاركته في برنامج «أمير الشعراء» وما حققه من حضور خلال تلك المشاركة.
وفي زاوية «فيسبوك» أفرد العدد مساحة للحديث عن صفحة الشاعر المصري محمد عبدالمنعم الحناطي، نجم الموسم السادس من «أمير السعراء». وتم إعادة نشر عدد من الأبيات الشعرية المتميزة لنجوم مسرح «شاطئ الراحة» في زاوية «تويتر». بالإضافة إلى عدد من المقالات النقدية لكل من خالد الوغلاني ونيفين طينه وخلود بناصر.

 

 

شاعر المليون
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