أغرب 8 حالات للهبوط الاضطراري

ترجمة: عزة يوسف: تضطر الطائرات أحياناً إلى الهبوط الاضطراري، ليس فقط بسبب حالة طوارئ متعلقة بالسلامة، بل لأسباب أخرى غير متوقعة، ذكرها موقع «Your mileage may vary» الأميركي المهتم بأخبار الرحلات المحلية:

1- روائح الماشية

هناك قسم للشحن في الطائرة، يحمل السيارات الفاخرة أو الخيول أو حتى الجثامين التي يتم شحنها لتدفن في موطنها، إلا أنه أثناء رحلة طيران فوق البحر الأيرلندي، اعتقد الطيار أن هناك حريقاً على متن الطائرة بعد ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، لذلك أرسل إشارة استغاثة، واضطر إلى الهبوط الاضطراري.

وعند الفحص، وجد المسؤولون أن هناك الكثير من الأبقار الحية في منطقة الشحن لدرجة أن انبعاثات غاز الميثان تسببت في ارتفاع درجة الحرارة بالطائرة، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها.

2- ثعبان

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران إيروميكسيكو للهبوط بسرعة كبيرة بعد انزلاق ثعبان من مقصورة علوية إلى مقصورة الركاب، ولم يكتشف أحد كيف تسلل دون أن يلاحظه أفراد الأمن، إلا أن الحادث جلب موجة من التصفيق للراكبين اللذين أمسكا به باستخدام بطانية وأوراق المجلات، حتى حضر مسؤولو مراقبة الحيوان وتسلموه.

3- الطيور

تشترك الطيور والطائرات في السماء منذ أكثر من 100 عام، إلا أنهما لم يعيشا في وئام، حيث تصطدم الطيور بالطائرات، طوال الوقت، مما يؤدي لنفوق الطيور وأحياناً كارثة طيران، وأشهر هذه الحوادث أطلق عليها اسم «المعجزة على نهر هدسون»، عندما اصطدمت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1549 لعام 2009 بسرب طيور فوق كندا بعد إقلاعها من مطار لاغوارديا الدولي، وفقد محركها قوته، واضطر الطيارون إلى الهبوط بها في نهر هدسون، وتم إنقاذ 155 راكباً.

4- الممثل

خلال رحلة من باريس إلى دبلن عام 2011.. شعر الركاب بالسعادة لوجود الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو معهم، إلا أنه سرعان ما انقلبت مشاعرهم إلى الاشمئزاز، حيث لم يتمكن الممثل من الانتظار حتى يدخل الحمام واضطر إلى التبول في زجاجة وهو في مقعده، بعد منعه من استخدام المراحيض لأنها كانت موصدة ولا يسمح بدخولها خلال الإقلاع أو الهبوط.

ولسوء الحظ، فاضت الزجاجة على أرضية الطائرة، مما أدى إلى خطر بيولوجي تسبب في الهبوط الاضطراري وعودة الطائرة لتنظيفها وتطهيرها وطُرد الممثل من الرحلة.

5- الراكب الجائع

قفز رجل على عربة الطعام أثناء رحلة جوية إلى كوزيكود في الهند وبدأ التهام الوجبات الخفيفة، وأصبح عدوانياً مع طاقم الرحلة والركاب عندما طُلب منه الرجوع إلى مقعده.. وتسبب الحادث الغريب، الذي وقع في رحلة لشركة الطيران «إنديغو»، في تحويل الطيار مسار الطائرة إلى مومباي، حيث اصطحبت الشرطة الرجل من الطائرة.

6- الشجار

اندلع شجار عنيف بين راكبين على متن رحلة كانت متجهة من نيوارك إلى دنفر عام 2014، حيث كان أحد الركاب يستخدم واقي الركبتين لمنع المرأة التي أمامه من الاتكاء بمقعدها للخلف أثناء استخدامه الكمبيوتر المحمول الخاص به.

وطلبت منه المضيفة إزالة الجهاز إلا أنه رفض، مما اضطر المرأة أمامه إلى الوقوف والاستدارة وإلقاء كوب من الماء عليه، واندلع شجار بينهما، فقام الطيار بتحويل مساره وهبط اضطرارياً في شيكاغو، وتم إخراج الراكبين.

7- الغناء

اضطرت إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية من لوس أنجلوس إلى نيويورك عام 2013، أن تهبط اضطراريا في مدينة كانساس سيتي لأن راكبة لم تتوقف عن الغناء بأعلى صوتها، فقرر الطيار التحويل في منتصف الرحلة، وظلت الراكبة تُغني حتى أثناء إخراجها من الطائرة.

8- الشبح

أُجبرت إحدى رحلات التي أقلعت مطار هيثرو عام 2019، على العودة إلى المطار بعد حوالي 30 دقيقة بسبب رائحة كريهة منبعثة لم يتحملها الركاب.. عند فحص الطائرة وجد الطاقم آثار مخلفات سببها قضاء أحد الركاب حاجته، إلا أنه لم يتم التوصل إلى المتسبب الذي وُصف بأنه «شبح شقي».