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دنيا
نصائح ذهبية لتجنب أمراض القلب الوراثية
نصائح ذهبية لتجنب أمراض القلب الوراثية
8 مارس 2022 10:42

تعتبر الفحوصات الدورية لضغط الدم، والكوليسترول، والسكري من الإجراءات الطبية الضرورية لأصحاب التاريخ العائلي مع أمراض القلب، وينصح الأطباء بألا يغفل عن هذا الأمر تماماً، إذ إن أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم، وأكثرها شيوعاً مرض الشريان التاجي، وهناك أدلة تدل على أنه مرض وراثي. ووجدت دراسة أن الذين لديهم عوامل وراثية للإصابة به أكثر عرضة للنوبة القلبية بـ90% مقارنةً مع غيرهم.

وهذه أبرز النصائح لتفادي أمراض القلب:

النوم أكثر من 6 ساعات 

رياضة المشي وممارسة التأمل

الاختلاط بالأصدقاء السعداء

تناول السلمون مع زيت الزيتون

المصدر: وكالات
الأمراض الوراثية
الأطباء
أمراض القلب
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