منخفض حراري جديد يضرب مصر.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

يضرب منخفض حراري جديد مصر، اليوم الثلاثاء، حيث تسود حالة جوية ممطرة غداً على مختلف المحافظات المصرية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن منخفضاً حرارياً جديداً يُسيطر على كافة الأنحاء، حيث تندفع كميات كبيرة من الرطوبة في الطبقة البنائية 700 ملي بار وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة وتغزر على مناطق من السواحل الغربية( السلوم ومطروح ) وتمتد إلى الدلتا تكون متوسطة وتخف حدتها على القاهرة.

ويمر غطاء سحابي على مصر الوسطي قد يتساقط منه بعض الأمطار في المناطق التي تسمح كميات الرطوبة بذلك.

وترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء في مصر ليسود طقس دافئ على القاهرة حار على جنوب الصعيد، وتنشط سرعات الرياح نسبيا على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وشهدت مصر قبل يومين موجة رياح مثيرة للأتربة والرمال والعواصف بسبب منخفض صحراوي ضرب مناطق عديدة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الغربية والبحر الأحمر وسيناء.