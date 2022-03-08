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دنيا
نتائج مبهرة عند تناولك هذا الفطور
نتائج مبهرة عند تناولك هذا الفطور
8 مارس 2022 10:23

في الوضع المثالي، نبدأ يومنا بوجبة فطور صحية متكاملة، لكن الأمر متعذر في بعض الأحيان لأسباب عدة.
 
لكن خبراء التعذية يشددون على أهمية الالتزام بوجبة صحية ولذيذة في الفطور، ويقدمون نصائح في هذا الإطار بحسب موقع (nbcdfw).

ويقول الخبراء إن وجبة الفطور الصحية لا يجب أن تكون بالضرورة متقنة، ويشيرون إلى نوعين من المواد الغذائية المليئة بالطاقة وهما: الجبن واللبن.

وعلى سبيل المثال، الزبادي غني بالمواد الغذائية والبروتينات والكالسيوم الذي يبني العظام والبوتاسيوم الذي يوزان ضغط الدم. 

ومن المهم، تلافي السكريات المضافة عن طريق شراء الزبادي العادي ، الذي لا يحتوي على سكريات مضافة، وقم بتغطيته بالفاكهة.

ويمكن تناول جبن القريش فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع.

وعلى صعيد الحبوب، لا يجب الإفراط بين الحبوب المعالجة أو تلك الخفيفة، وهناك الكثير من الخيارات المناسبة في هذا الإطار مثل التمور والزبيب والجوز وغيرها.

وترتبط الحبوب ذات التصنيف الأعلى في الحبوب الكاملة بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، ولها فائدة أخرى تتمثل في إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي.

وماذا عن البيض؟ أظهرت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن شعروا بالشبع والرضا بعد تناول فطور البيض مقارنةً بتناول الحبوب.

ويمكن تفادي الجوانب السلبية للبيض عبر إضافة الخضار الورقية الداكنة أو البندورة أو الفلفل أو البطاطا الحلوة لإعداد وجبة فطور صحية ولذيذة.

المصدر: وكالات
وجبة الإفطار
البيض
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