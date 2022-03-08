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دنيا
جوجل: قراصنة إنترنت يستهدفون أوكرانيا
أرشيفية
8 مارس 2022 09:57

قالت جوجل المملوكة لشركة ألفابت إن قراصنة إنترنت روساً معروفين لدى خبراء أمن الانترنت منخرطون في عمليات تجسس ويشنون هجمات الكترونية على أهداف أوكرانية وأخرى تابعة لحلفاء أوروبيين لأوكرانيا.

وقالت مجموعة تحليل التهديدات التابعة لجوجل، والتي تركز على التصدي لعمليات القرصنة الالكترونية وتحذر المستخدمين بشأنها، يوم الاثنين إن وحدة التسلل الروسية (فانسي بير) والمعروفة أيضا باسم (إيه.بي.تي28) ترسل رسائل بريد إلكتروني زائفة لشركة أوكرنت الاعلامية الأوكرانية.

وتنفي روسيا استخدام قراصنة الانترنت ضد أعدائها. والهدف من إرسال رسائل بريد الكتروني زائفة هو سرقة بيانات دخول المستخدمين كي يستطيع القراصنة استهداف أجهزة كمبيوتر وحسابات على الإنترنت.
ولم توضح جوجل ما إذا كانت أي هجمات قد نجحت بالفعل.

وتحاول (جوست رايتر)، التي تصفها جوجل بأنها مجموعة من روسيا البيضاء تشن هجمات في الفضاء الالكتروني، استهداف مؤسسات حكومية وعسكرية بولندية وأوكرانية.

المصدر: وكالات
روسيا
هجمات إلكترونية
أوكرانيا
الإنترنت
جوجل
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