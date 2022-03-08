غادة عادل تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية غادة عادل عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة منذ أيام قليلة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، قالت غادة عادل: "أول امبارح واليوم اللي قبله كنت في أوحش وقت، ومش حاسة بالدنيا خالص، وبترعش والحرارة مش بتنزل، والعيال عندي اتدمروا، وجالهم إحساس إن الناس اللي بتحبني لو عرفت وطلبوا إن الناس تدعيلي ممكن ربنا يستجيب، والحمد لله أنا أول مرة مزعلش منهم إنهم نشروا حاجة خاصة على السوشيال ميديا".

وكانت النجمة غادة عادل قد طمأنت جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها أحد المستشفيات، وقالت: «حالتي تحسنت الحمد لله، وشكراً لكل اللي سأل علي».

وكان عبدالله مجدي الهواري، نجل الفنانة غادة عادل، كشف تعرض والدته لوعكة صحية، ونشر صورة لها، وهي داخل المستشفى عبر خاصية الأستوري بحسابه على إنستغرام، وطلب الدعاء لها.

ويترقب المشاهدون مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا وغادة عادل، تفاجأ جمهور الأخيرة بخبر تعرضها لوعكة صحية، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن النجمة غادة عادل تتلقى العلاج داخل منزلها، إذ خرجت من المستشفى بعد كتابة تعهد بتحمّل المسؤولية، وكان الأطباء رفضوا خروجها في البداية على أن تخضع أمس (الإثنين) لتحليل دم جديد للتأكد من تحسن حالتها الصحية، حيث إنها أصيبت بالتهاب تسبب في مضاعفات بالكلى وتسمم في الدم.

من جهة أخرى، تشهد دراما رمضان القادم 2022، عودة عدد من الفنانين للعمل معاً بعد سنوات من تعاونهما سواء في الدراما أو السينما، خصوصاً في ظل اعتماد معظم مسلسلات الموسم على أكثر من بطل في القصة التي يتم تقديمها، لاسيما أن ذلك أثبت نجاحه في السنوات الماضية وإثراء الدراما بوجود أكثر من نجم في العمل.

ولعل عودة تعاون النجمتين يسرا وغادة عادل من أبرز اللقاءات بعد غياب في دراما رمضان، إذ يجتمع الثنائي في مسلسل «أحلام سعيدة» الذي يتم تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان القادم، وذلك بعد 7 سنوات من مشاركتهما معاً في مسلسل «سرايا عابدين» الذي تم عرضه في عام 2014، والمفارقة أن العملين بتوقيع المخرج عمرو عرفة.

يذكر أن مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود وشيماء سيف وانتصار ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، ويتم تصوير مشاهد العمل بشكل مكثف للعرض في شهر رمضان القادم.



