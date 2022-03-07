15حلقة «موضة» دراما رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تعد مسلسلات الـ 15 حلقة «موضة» موسم دراما رمضان 2022، حيث تشهد تواجداً قوياً من خلال 7 أعمال تنتمي لهذه النوعية من الدراما القصيرة التي نجحت في رمضان الماضي، وذلك بعد سنوات من اعتياد الجمهور على عرض مسلسلات الأجزاء الطويلة والـ 30 حلقة.

منة.. بطلوع الروح

تخوض الممثلتان إلهام شاهين ومنة شلبي التجربة من خلال مسلسل «بطلوع الروح» إخراج كاملة أبو ذكرى، ومن تأليف محمد هشام عبية، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، وأحمد داوود، ومن المقرر تصوير العمل كاملاً في لبنان، حيث تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، كل منها تدور في إطار بوليسي تشويق، حيث يناقش المسلسل التطرف بشكل جديد ومختلف.

وقالت إلهام شاهين: إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها عملاً مكوناً من 15 حلقة، حيث سبق أن قدمت مسلسل «امرأة في ورطة» مع المخرج عمر عبد العزيز، ومسلسل «نعم ما زلت آنسة» إخراج أحمد يحيى، وبالتالي يعد مسلسل «بطلوع الروح»، هو ثالث عمل من هذه النوعية أشارك فيه.

وأضافت، أن فكرة عدد الحلقات ليست هي الوسيلة التي تبرز أن العمل جيد أو مختلف، فمثلاً مسلسل «نصف ربيع الآخر» أحدث ضجة كبيرة عند عرضه وكان مكوناً من 17 حلقة فقط، والمسألة هنا هو ألا نتقيد بعدد حلقات، وأن يرتبط الأمر عندما يشعر الكاتب أن الموضوع انتهى ولا يحتمل عدد حلقات أكثر من ذلك.

غادة.. الأبواب الخلفية

تقدم غادة عبد الرازق مسلسل «الأبواب الخلفية»، في 15 حلقة، الذي كان مقرراً أن يقدم على إحدى المنصات في 10 حلقات فقط، وهو من تأليف ورشة الكتابة المكونة من «نور حمدي وهيباتيا» وإخراج حسن صالح.

وقالت غادة إنها كانت اتخذت قراراً بعدم التواجد على شاشة دراما رمضان المقبل لعدم وجود نص مناسب لها، لكنها تراجعت عن قرار الغياب بسبب إصرار المحيطين بها، خاصة زوجها مدير التصوير «هيثم زنيتا»، الذي اقنعها بتحويل الحلقات إلى 15 حلقة تدور أحداثها في إطار من الغموض والتشويق حول جريمة قتل يتهم بها العديد من الأشخاص.

ريهام.. أزمة منتصف العمر

تقدم ريهام عبد الغفور، بمشاركة كريم فهمي لأول مرة في دراما رمضان، مسلسلاً في 15 حلقة بعنوان «أزمة منتصف العمر» إخراج كريم العدل، وتجسد ريهام من خلاله شخصية ربة منزل، وتناقش من خلاله قضية الزواج المبكر وأبعاده وسلبياته، حيث تتزوج برجل يكبرها بفارق كبير بالسن.

مي.. «آخر الحدوتة»

تقدم مي كساب مسلسل «آخر الحدوتة» (15 حلقة) الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الكوميدية، وتدور أحداثه في عالم خيالي، وتجسد مي شخصية «يوتيوبر»، تقضي معظم وقتها على الـ «سوشيال ميديا»، وهو من تأليف نصر الدين ناجي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وعلاء حسن، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.. وقالت مي: إن الحلقات القصيرة نجحت في أن تحصد جماهيرية كبيرة لأنها تتماشى مع إيقاع العرض السريع، ولكن الجانب السلبي بالنسبة للممثل أنه قبل أن يستمتع بعمل، يجد نفسه وانتهى منه قبل أن يتشبع بالشخصية وتفاصيلها.

هشام.. في بيتنا روبوت

يواصل الثنائي هشام جمال وليلى زاهر خلال رمضان تقديم مسلسل «في بيتنا روبوت» في 15 حلقة فقط، وهو تأليف أحمد محيي، ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال ويشارك في بطولته عمرو وهبة، وشيماء سيف، ودنيا ماهر، وسليمان عيد.. ويحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، «زومبا» و«لذيذ»، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في أعمالها المنزلية.

جمال.. «مين قال»

ويتواجد جمال سليمان وبمشاركة جمال عبد الناصر، وأحمد داش، وديانا هشام، وإخراج نادين خان، من خلال المسلسل القصير «مين قال»، الذي يتناول مشكلات الشباب في عمر الـ 18.

ريم.. «دوبامين»

تخوض ريم مصطفى تجربة البطولة الرمضانية الأولى من خلال «دوبامين» تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته محمد كيلاني، وباسل الزارو، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وإسراء رخا، وبسنت شوقي، واسم المسلسل يرجع إلى هرمون موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان، يعزز الشعور بالسعادة.

توجه يتناسب مع الفكرة والأحداث

أوضح الناقد أحمد النجار أن المحتوى الفني هو المحدد لنجاح العمل، فقد تكون أحد أعمال الـ 15 حلقة فارغة المحتوى أو أنها لا تستوعب أكثر من 7 حلقات، فهذا سوف يعود بنا لمشكلة مسلسلات الـ 30 حلقة، التي تعاني التطويل في بعض حلقاتها والمط في الأحداث الدرامية بها، وبالتالي فالحكم لابد وأن يرتبط بحالة الدراما.

أما الناقدة ماجدة موريس، فقالت إنه من مميزات مسلسلات الـ 15 حلقة أننا سنرى عدداً لا بأس به من المؤلفين، مما يعطي تنوعاً مهماً، كما أن عدد الحلقات سيتناسب مع الفكرة والأحداث والشخصيات، والخط الدرامي الرئيسي، كما أن هذا الزمن لا يفضل الأعمال المطولة بنسبة كبيرة، خاصة أن لغة هذا العصر الذي نعيشه تميل إلى السرعة، والإنجاز، وهناك نوعية من المشاهدين لا تفضل متابعة عدد كبير من الحلقات.