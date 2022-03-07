علي يوسف السعد يكتب: فنادق ليست كالفنادق

الفنادق، هي مقرات سكننا المؤقتة في رحلاتنا العابرة أو الطويلة، بيتنا الذي نأوي لنرتاح فيه من عناء مشاوير اليوم، مكان نبحث فيه عن السكينة المؤقتة، مساحة سنحمل ذكرياتها معنا بعد أن نعود، يكون البحث عن هذه الفنادق تحدياً كبيراً لبعض المسافرين خاصة مع كثرة الاختيارات، وتشعب الأمزجة، وتعلقها بالعديد من المعطيات مثل المكان والزمان وحتى الميزانية، وبعض المسافرين – وأنا منهم – يحب أن يقضي وقتاً أطول في البحث، وأستغل هذا الجزء من الرحلة ليكون سكني عبارة عن ذكرى «مختلفة» بعض الشيء. ولذلك تجدني أبحث في التفاصيل قبل السكن، ويعتمد هذا كله طبعاً على الوجهة ونوع الرحلة.

الغرض من هذه المقالة أن أشارككم بعض الذكريات والقصص عن فنادق مختلفة سكنتها، وقد أتحدث لاحقاً عن فنادق أتمنى السكن فيها لغرابتها، بداية الحديث ستكون عن تجربتي في السكن في (الرياض) وهنا لا أقصد عاصمة المملكة العربية السعودية الحبيبة، ولكن الرياض هنا هو نوع من السكن السياحي في بلاد المغرب، وهو عبارة عن بيوت خاصة وشعبية تم تحويلها إلى نُزل للسياح، وتتفاوت مستوياتها حسب المناطق، ولا أنسى الرياض التي سكنتها في فاس ومراكش وطنجة وتطوان والصويرة وأغادير وتقريباً تتواجد هذه الرياض كل مدن المغرب الحبيب، فأنت تعيش من خلال هذه المساكن تجربة أصيلة، بكل تفاصيلها، وتحس بالألفة كونك تسكن في بيت عائلة تهتم بجميع تفاصيل يومك بدء من الوجبات التي تعد بالطريقة الشعبية، مروراً بأجواء المسكن الذي عادة ما يكون عدد المساحات فيه محدوداً. ودائماً نصيحتي لمن سيزور المغرب، أن يسكن في (الرياض) ويبتعد عن الفنادق.

من التجارب الجميلة لي أيضاً التي أحرص عليها السكن في الفنادق ذات تاريخ أو قصة، ولا زلت أذكر سكني في فندق في منطقة (نيس) في اسكتلندا، والذي كان عبارة عن بيت لأسرة غنية وتم تقسيم الغرف لتكون مسكناً مريحاً مع الاهتمام بجميع التفاصيل، مع الاهتمام بقصة (وحش نيس).

ومما لا أنساه السكن في (بيت القارب) في منطقة (ألبي) في الهند، وهي تجربة غريبة بعض الشيء حيث يأخذك القارب الكبير المقسم إلى عدد من الغرف بين القرى على النهر، وسيمتعك السائق بالوقوف وشراء حاجياتك لتجربة وجبة على الطريقة الهندية مع ذكريات لا تنسى، ليست تجربة مريحة، فالبعوض يشاركك تفاصيلها، ولكنها غريبة.

كما كانت لي تجربة بالسكن في فندق Courtyard في مدينة سان ديغو الأميركية والذي كان مصرفاً بني عام 1920، مع احتفاظه بالكثير من التفاصيل القديمة، وكان السكن فيه تجربة ممتعة.

يطول الحديث عن هذه التجارب ولكن ما يبقى فيها من ذكريات يجعلها جديرة بالعناء، وهنا أنصحك قبل السفر، بعملية بحث بسيطة عن الفنادق التي ستزورها، وستجد بلا شك ما يستحق أن تشد إليه الرحال، وتبني معه الذكريات، سافر بطريقة مختلفة وفكر مختلفة.