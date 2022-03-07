10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
علي يوسف السعد يكتب: فنادق ليست كالفنادق
علي يوسف السعد يكتب: فنادق ليست كالفنادق
8 مارس 2022 02:10

الفنادق، هي مقرات سكننا المؤقتة في رحلاتنا العابرة أو الطويلة، بيتنا الذي نأوي لنرتاح فيه من عناء مشاوير اليوم، مكان نبحث فيه عن السكينة المؤقتة، مساحة سنحمل ذكرياتها معنا بعد أن نعود، يكون البحث عن هذه الفنادق تحدياً كبيراً لبعض المسافرين خاصة مع كثرة الاختيارات، وتشعب الأمزجة، وتعلقها بالعديد من المعطيات مثل المكان والزمان وحتى الميزانية، وبعض المسافرين – وأنا منهم – يحب أن يقضي وقتاً أطول في البحث، وأستغل هذا الجزء من الرحلة ليكون سكني عبارة عن ذكرى «مختلفة» بعض الشيء. ولذلك تجدني أبحث في التفاصيل قبل السكن، ويعتمد هذا كله طبعاً على الوجهة ونوع الرحلة.
الغرض من هذه المقالة أن أشارككم بعض الذكريات والقصص عن فنادق مختلفة سكنتها، وقد أتحدث لاحقاً عن فنادق أتمنى السكن فيها لغرابتها، بداية الحديث ستكون عن تجربتي في السكن في (الرياض) وهنا لا أقصد عاصمة المملكة العربية السعودية الحبيبة، ولكن الرياض هنا هو نوع من السكن السياحي في بلاد المغرب، وهو عبارة عن بيوت خاصة وشعبية تم تحويلها إلى نُزل للسياح، وتتفاوت مستوياتها حسب المناطق، ولا أنسى الرياض التي سكنتها في فاس ومراكش وطنجة وتطوان والصويرة وأغادير وتقريباً تتواجد هذه الرياض كل مدن المغرب الحبيب، فأنت تعيش من خلال هذه المساكن تجربة أصيلة، بكل تفاصيلها، وتحس بالألفة كونك تسكن في بيت عائلة تهتم بجميع تفاصيل يومك بدء من الوجبات التي تعد بالطريقة الشعبية، مروراً بأجواء المسكن الذي عادة ما يكون عدد المساحات فيه محدوداً. ودائماً نصيحتي لمن سيزور المغرب، أن يسكن في (الرياض) ويبتعد عن الفنادق.
من التجارب الجميلة لي أيضاً التي أحرص عليها السكن في الفنادق ذات تاريخ أو قصة، ولا زلت أذكر سكني في فندق في منطقة (نيس) في اسكتلندا، والذي كان عبارة عن بيت لأسرة غنية وتم تقسيم الغرف لتكون مسكناً مريحاً مع الاهتمام بجميع التفاصيل، مع الاهتمام بقصة (وحش نيس).
ومما لا أنساه السكن في (بيت القارب) في منطقة (ألبي) في الهند، وهي تجربة غريبة بعض الشيء حيث يأخذك القارب الكبير المقسم إلى عدد من الغرف بين القرى على النهر، وسيمتعك السائق بالوقوف وشراء حاجياتك لتجربة وجبة على الطريقة الهندية مع ذكريات لا تنسى، ليست تجربة مريحة، فالبعوض يشاركك تفاصيلها، ولكنها غريبة.
كما كانت لي تجربة بالسكن في فندق Courtyard في مدينة سان ديغو الأميركية والذي كان مصرفاً بني عام 1920، مع احتفاظه بالكثير من التفاصيل القديمة، وكان السكن فيه تجربة ممتعة.
يطول الحديث عن هذه التجارب ولكن ما يبقى فيها من ذكريات يجعلها جديرة بالعناء، وهنا أنصحك قبل السفر، بعملية بحث بسيطة عن الفنادق التي ستزورها، وستجد بلا شك ما يستحق أن تشد إليه الرحال، وتبني معه الذكريات، سافر بطريقة مختلفة وفكر مختلفة.

قصاصات مسافر
علي يوسف السعد
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©