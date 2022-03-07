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دنيا
إبداعات على منصة «باريس للموضة»
إبداعات على منصة «باريس للموضة»
8 مارس 2022 02:10

(رويترز)

تألقت مجموعة من أكثر العارضات حضوراً وتأثيراً، واختلن على منصة العرض في تصميمات مبتكرة أبدعتها المصممة ستيلا مكارتني كجزء من عرض مجموعة الملابس النسائية الجاهزة لخريف وشتاء 2022/2023، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس. 
ويعد أسبوع باريس للموضة من أبرز الأحداث السنوية في عالم الأزياء، ويقدم لعشاق الموضة باقة منوعة من أحدث التصاميم والموديلات، وشهد الأسبوع الحالي، كما هي العادة، مجموعة من التصاميم المميزة لأزياء الشارع.
وحفلت عروض العام الحالي بمجموعة مميزة من الفساتين القصيرة المناسبة للسهرة، تعددت أشكالها وألوانها وتصميماتها وجمعها الجمال.

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