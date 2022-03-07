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دنيا
الأمن المصري يحل لغز جثة مشطورة إلى نصفين
أرشيفية
7 مارس 2022 21:39

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف الأمن المصري لغز هوية صاحب جثة مشطورة إلى نصفين في حي الهرم بالجيزة، وأصدرت النيابة العامة تصريحاً بدفنها.

وفي تفاصيل القضية، أفاد الطب الشرعي المصري بأنه تم التعرف على صاحب الجثة المجهولة، وهي تعود لشاب من مواليد 1985 من شبين القناطر، وانتهت أسرته من إجراءات محضر التعارف من قبل النيابة العامة، والتي أصدرت قراراً بدفن الجثة.

وبحسب الأمن المصري فإن مشرحة زينهم تسلمت جثة مشطورة إلى نصفين يوم من نيابة الهرم، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وتبين من خلال الفحص أن الجثة في حالة تعفن رمي.

وتلقى الأمن المصري بلاغاً من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مشطورة نصفين لشاب مجهول الهوية، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، ونُقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.
 

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