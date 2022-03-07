عريس ينهي حياته بعد 30 دقيقة من زفافه.. والسبب

شهدت مصر واقعة مأساوية، حيث انتحر زوج بعد 30 دقيقة من انتهاء حفل الزفاف، نتيجة مروره بحالة من عدم الاتزان النفسي.
وبحسب الأمن المصري فقد انتحر شاب داخل الحمام بعدما طعن نفسه عدة طعنات قاصداً إنهاء حياته بمنطقة البدرشين فى الجيزة.
وفى التفاصيل، سعت والدته إلى تزوجيه اعتقاداً منها أن حياته ستتغير للأفضل لما عاناه من أزمة نفسية حادة تعالج بسببها لسنوات.
وكانت والدة الشاب تعرفت على فتاة من أبناء القرية، حتى عرضت عليه الزواج من الفتاة فوافق وتقدم لخطبتها، وبعد أشهر قليلة انتقلا سوياً إلى منزل الزواج بالقرب من والدته.
وكان مبتهجاً فى الزفاف لكنه ما إن خلا بحاله في المرحاض بعد انتهاء مراسم الزواج حتى طعن نفسه بسكين قاصداً إزهاق روحه.
بعد نصف ساعة من الزفاف، انتاب الشك عروسه فتوجهت إلى المرحاض ووجدته طاعناً نفسه وبجواره السكين والدماء تلطخ المكان، وهرول أهل الشاب لاكتشاف ما حدث، وبعدها انتقلوا به لأحد المستشفيات في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة قبل وصوله متأثراً بإصابته.
وبحسب التحريات الأمنية فقد تأكد أن الوفاة ناتجة عن تخلص العريس من حياته وليس فيها أي شبهة جنائية وأن العريس دخل المطبخ المجاور للحمام وأمسك بالسكين قبل أن يدخل الحمام ويغلق الباب ويغرس السكين في بطنه.