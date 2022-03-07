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6 منافسين في «ربع نهائي» شاعر المليون
شعراء الحلقة 13
7 مارس 2022 17:22

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء، ثاني أمسيات ربع النهائي (الأمسية المباشرة الرابعة عشرة) من برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، والذي تنظمه، وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.ويشارك في الأمسية 6 شعراء من الذين تأهلوا لمرحلة الـ 12، وهم الشعراء (أحمد الجش المطيري من السعودية، عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، عبدالعزيز بن سدحان من السعودية، عبدالهادي أبودية القحطاني من السعودية، علي حامد العازمي من الكويت، فهد البدري من العراق)، إذ سيقدمون روائع شعرهم النبطي أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من (سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، الشاعر حمد السعيد)، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة وعبر الشاشات. وسيتم مطلع الأمسية الإعلان عن نتائج تصويت المشاهدين لشاعرهم المفضل الذي سينضم إلى زملائه في المرحلة المباشرة نصف النهائية، إذ تبقى أربعة شعراء من الأمسية السابقة في انتظار تصويت المشاهدين عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، والشعراء هم (عايد حواس الحازمي من السعودية، عبدالكريم البدراني من السعودية، مبارك الرزحان من الكويت، هادي مانع اليامي من السعودية).

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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