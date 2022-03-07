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دنيا
«فيلوسيتي» تستقبل زوار مول المركز التجاري العالمي
مرافق ترفيهية جديدة لزوار مول المركز التجاري العالمي
7 مارس 2022 16:19

أبوظبي (الاتحاد) يدعو المركز التجاري العالمي أبوظبي زواره لاختبار أروع تجربة داخلية حافلة بالإثارة والتشويق مع «فيلوسيتي» التي توفر منزلقتين عملاقتين بطول 68 و54 متراً. وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث توفر أطول منزلقتين مصنوعتين من الفولاذ المقاوم للصدأ مقامتين داخل مركز تجاري. وبهدف تحدي شجاعة الضيوف وقوة قلوبهم، تسمح المنزلقتان لعشاق الإثارة والتشويق بالتزحلق من الطابق الثالث إلى الطابق الأرضي في المركز بسرعة انزلاق تصل إلى 2-3 أمتار في الثانية. وتم تصميم هيكل المنزلقتين الدائم والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بدقة متناهية تضمن توفير تجربة حافلة بالإثارة والتشويق طوال رحلة التزحلق. كما يتميز تصميم الهيكل العملاق والشاهق بجزء شفاف يتيح إمكانية الاستمتاع أيضاً بالإطلالة الخلابة على المركز أثناء التزحلق. ويضمن الموظفون المنتشرون عند بوابات التحكم لكلا المنزلقتين راحة وسلامة جميع من يختبرون هذه التجربة الفريدة. وتم استخدام تقنية الألياف الزجاجية الشفافة في التصميم لضمان وضوح لا مثيل له وتجربة مبهجة ورائعة للمتزحلقين والمتفرجين على حد سواء. كما تم تزويد المنزلقتين بمؤثرات ضوئية متعددة الألوان باستخدام مصابيح LED، والتي يمكن استخدامها في المناسبات الخاصة أيضاً للحصول على مشهد بصري ساحر. وسيُسمح لأي شخص يزيد طوله على 1.1 متر باستخدام المنزلقتين، مما يتيح للعائلات والأطفال في الإمارة الاستمتاع بتجربة تجزئة فريدة حقاً توفر مزيجاً رائعاً من خدمات التسوق والترفيه والطعام. وتبلغ تكلفة تجربة منزلقة واحدة 15 درهماً، و25 درهماً في حال الرغبة بتجربة المنزلقتين.

المركز التجاري العالمي أبوظبي
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