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دنيا
واقعة مأساوية تثير حُزن المصريين
موضوعية
7 مارس 2022 14:01

شعبان بلال (القاهرة)
دفع شاب حياته ثمناً لإنقاذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى كوبري في المياه بمحافظة الدقهلية (شمال مصر)، في واقعة مأساوية أثارت حُزن المصريين.

وكشفت التحريات عن مصرع شاب غرقاً أثناء محاولته إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من أعلى كوبري جديلة بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، بالفحص وسؤال شهود العيان، أكدوا أنهم فوجئوا بفتاة تلقي بنفسها من أعلى الكوبري، وذلك في أثناء مرور سائق التوكتوك والذي قفز خلفها وتمكن من إنقاذها، إلا أن التيار جرفه وتوفي غرقًا.
وانتشلت فرق الإنقاذ النهري جثمان الشاب من المياه، ونُقلت الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة المصرية. 

 
 
 
 
 

 

مصر
فتاة
انتحار
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