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واتساب.. ميزة جديدة لاستطلاعات الرأي
"واتساب" تكشف عن خدمة جديدة لعدد محدود من المستخدمين
7 مارس 2022 13:08

تطور منصة واتساب ميزة جديدة يمكن أن تسمح للمستخدمين بإنشاء استطلاعات للرأي عبر الدردشات الجماعية.

وتعمل خدمة المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم حاليًا على بعض الميزات التي لم يتم تقديمها بعد لمختبري الإصدارات التجريبية، بما في ذلك القدرة على الرد على رسائل محددة باستخدام الرموز التعبيرية.

وتم رصد الميزة الجديدة لاستطلاعات الرأي الجماعية التي ما تزال قيد التطوير عبر أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS بواسطة منصة WABetaInfo.
ولكن الميزة غير متاحة للمستخدمين حتى عبر أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS حيث إنها قيد التطوير حاليًا.

وشاركت منصة WABetaInfo لقطة شاشة توضح عملية إضافة استطلاع جديد إلى مجموعة عبر تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS، مما يمنح المستخدمين فكرة عن الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة عند طرحها.

ووفقًا للصورة التي شاركتها WABetaInfo، عند اختيار إضافة استطلاع جماعي جديد، تطلب المنصة من المستخدم إدخال السؤال للاستطلاع.

نظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير، فمن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت المنصة قد تطلب من المستخدمين إضافة خيارات الاستطلاع في مرحلة لاحقة.

كما من غير الواضح بعد ما إذا كان مديرو المجموعة قادرين على تحرير خيارات الاستطلاع. وما إذا كان يتم تحديد وقت الاستطلاعات أم لا، أو كم عدد خيارات الاقتراع التي يمكن إضافتها.

ومثل الرسائل والمرفقات والمكالمات التي يتم إجراؤها عبر واتساب، يبدو أن ميزة استطلاعات الرأي الجماعية الجديدة تحصل على الحماية عن طريق التشفير من طرف إلى طرف.

 
ويجب أن يضمن هذا أن المشاركين في المجموعة هم فقط من يمكنهم رؤية الاستطلاع والنتائج.

وتم اكتشاف الميزة عبر تطبيق المنصة لنظام التشغيل iOS. ولكن يجب أن تصل لاحقًا إلى تطبيقي المنصة لنظامي أندرويد وسطح المكتب.

وتقدم خدمات المراسلة مثل ماسنجر وتيليجرام حاليًا القدرة على إضافة استطلاعات الرأي الجماعية. ويسمح ذلك للمستخدمين باتخاذ القرارات بسرعة في مجموعة.

ويمكن أن تساعد استطلاعات الرأي الجماعية أيضًا في فصل الدردشة الجماعية. كما يمكنها المساعدة في تنظيم الردود على الأسئلة، مثل الاختيار من بين الخيارات المختلفة لمكان الحدث.

وليس من الواضح حاليًا موعد توفر الميزة لمستخدمي واتساب. وقد تخضع الميزة للتغييرات أثناء التطوير قبل إصدارها لجميع المستخدمين.

المصدر: وكالات
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