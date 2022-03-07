تستمر 13 يوماً.. بدء "عقرب الدسم" في الخليج!

أحمد مراد (القاهرة)

تبدأ غداً، الثلاثاء، الفترة الثالثة والأخيرة من "موسم العقارب" المتعارف عليه في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي.

وتحمل الفترة الثالثة من موسم العقارب اسم "عقرب الدسم"، وتستمر 13 يوماً، وبالتحديد خلال الفترة من 8 إلى 20 مارس، وعُرفت بهذا الاسم نسبة إلى إمتلاء بطون الماشية من العشب الوفير، حيث تسمن أجسامها، وتزداد شحومها وأوزانها بالتزامن مع حلول فصل الربيع، وانتعاش النباتات، وازدهار المراعي.

وخلال فترة "عقرب الدسم"، ترتفع درجات الحرارة، الأمر الذي يظن معه الكثير من الناس أن برد الشتاء انتهى، ولكن فجأة يباغتهم البرد مرة أخرى.

كما تُعرف هذه الفترة بموسم "بياع الخبل عباته"، وبحسب موروثات الثقافة الشعبية تعود هذه التسمية إلى أن أحد العرب قديماً باع عباءته قبل دخول فترة "برد العجوز" نتيجة عدم المعرفة بالمواسم، وعندما دخل عليه هذا البرد حس به وخصوصاً في الليل، فشعر بالندم.

وموسم العقارب عبارة عن موسم مناخي انتقالي تتغير فيه الأجواء من البرودة إلى الدفء، ويستمر على مدى 39 يوماً، بداية من 10 فبراير وحتى 20 مارس من كل عام، وينقسم هذا الموسم إلى 3 فترات، ومدة كل فترة 13 يوماً، ويطلق على الفترة الأولى اسم " عقرب السم"، وتحمل الفترة الثانية اسم " عقرب الدم"، ويطلق على الفترة الثالثة اسم "عقرب الدسم".

وعند انتهاء موسم العقارب، يبدأ ما يُعرف بـ "موسم الحميمين" في الحادي والعشرين من مارس.