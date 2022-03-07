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دنيا
حسين الجسمي يغني لـ «وسط البلد»
من مسلسل وسط البلد لاحمد شفيق
7 مارس 2022 10:54

سعيد ياسين (القاهرة) نشر الموسيقار محمود طلعت النسخة الكاملة لأغنية البداية والنهاية لمسلسل «وسط البلد» التي يغنيها المطرب حسين الجسمي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت، وإنتاج عادل المغربي، ومكساج هاني محروس، وتقول كلمات الأغنية: «وسط البلد تفاصيل يومنا، وحكاوي الناس، هنا في شارعنا أصبح تربح، ومسا الأحداث، أيام تدور وتلف، وناس تيجي وتروح، أدوار ورزق بيتقسم، بميزان ومقاس، فتارين وفيها من أبو غالي، ضحك وبكا أفراح وزعيق، ما دامتش ومفيش عالي عالي، وآهي حبة فكة وحبة تضيق، وناس تقع وتقوم، والحواديت بالكوم، وخمسميت موضوع حساس، فلان عمل ترتان سوا، وميت حوار لبنات حوا، شريط حياة بيكر يعيد، دورك خلص، خده حد جديد، والدنيا يا ما بتعلي رخاص».

ويذكر أن الأغنية سجلها الجسمي لتيترات مسلسل «وسط البلد»، الذي بدأ عرضه يوم 27 فبراير الماضي، وهو أول سوب أوبرا مصرية من نوعية المسلسلات الطويلة، حيث يتكون من 190 حلقة، ويدور في إطار درامي، ويتناول الحياة اليومية للمجتمع وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة، من خلال أسرة «فضل» ووالدته التي تعيش معه، ومحاولات أخيه «كامل» اﻻستيلاء على بيتهم ظناً بأن والده حرمه من ميراثه، ويشارك في بطولة المسلسل جمال عبدالناصر، وناصر سيف، وسميرة عبدالعزيز، وسماح السعيد، وفيدرا، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وندا عادل، والعديد من الوجوه الشابة، وتأليف ورشة عمل أشرف عليها المؤلف أمين جمال وإخراج أحمد شفيق ومحمد أسامة وزياد الوشاحي.

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