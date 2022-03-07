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دنيا
"تيك توك" يعلّق نشر مقاطع جديدة في روسيا
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7 مارس 2022 08:24

أعلن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، أنه علّق إمكانية نشر مقاطع فيديو جديدة على منصّته في روسيا،

بعدما اعتمد مجلس الدوما قانوناً جديداً ينص على فرض عقوبة السجن على كل من ينشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي ووالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال التطبيق في سلسلة تغريدات إنه "في ضوء القانون الجديد بشأن المعلومات المضللة، ليس لدينا خيار آخر سوى تعليق البث المباشر ونشر المحتوى الجديد إلى حين درس العواقب المحتملة على سلامة" موظفي "تيك توك" ومستخدمي الشبكة الاجتماعية.

ويأتي هذا الإعلان من جانب تطبيق "تيك توك" بعد أسبوع شهد منع السلطات الروسية الوصول إلى فيسبوك في البلاد وتقييد الوصول إلى تويتر. 

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يحدد "تيك توك" ما إذا كانت مقاطع الفيديو المنشورة من الخارج ستظل متاحة للمستخدمين الروس أم لا.

 

 
 
 
 
 

المصدر: وكالات
روسيا
تيك توك
أوكرانيا
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