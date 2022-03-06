«تحقيق أمنية» تسعد قلوب 9 أطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أسعدت مؤسسة «تحقيق أمنية» قلوب 9 أطفال بتحقيق أمنياتهم، وذلك بالتعاون مع معرض «بلاتفورم 09» الذي تُقام نسخته الثامنة في الفجيرة تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي.

شهد حفل تحقيق الأمنيات حمدان الكعبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وعائلات الأطفال وفريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية»، إضافة إلى القائمين على معرض «بلاتفورم 09».

وعبرت الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي عن سعادتها باستضافة هذه الفعالية في معرض «بلاتفورم 09» وثمنت جهود حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان في الأعمال الإنسانية والخيرية، وأضافت: «من المهم أن نحتفل بالنساء الرائدات في الأعمال الخيرية ودورهن البارز في دعم المجتمع ومساعدة الآخرين، لنشر ثقافة الأعمال الخيرية والإنسانية من دولة الإمارات إلى جميع العالم»

وبهذه المناسبة، أشاد حمدان الكعبي بجهود القائمين على معرض «بلاتفورم 09» واستضافتهم لفعالية المؤسسة الإنسانية النبيلة الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، مؤكداً أن إدخال الفرح والأمل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم يُشكّل جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية جميع أفراد المجتمع، وثمن إفراد جناح خاصّ بمؤسسة «تحقيق أمنية» داخل المعرض بهدف التعريف بأهداف ورسالة المؤسسة، ونشر الوعي حول أعمالها، أنشطتها ومبادراتها التي تُركّز على إضاءة شمعة الأمل والتفاؤل في قلوب الجميع ورسم البسمة على شفاه أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة.

وقال الكعبي: يُسعدنا اليوم أن نحقّق أمنيات 9 أطفال في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية في المعرض، الذي يُعدّ رائداً في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وإبراز وتعزيز دور المرأة الإماراتية وقدرتها على التفاعل مع المبادرات المُتعدّدة في الدولة، والاضطلاع بأدوار مجتمعية مشهودة لها على كافة المستويات، فضلاً عن دوره البارز في دعم المُحتاجين والأعمال الخيرية، ونتطلّع إلى مزيدٍ من التعاون مع المؤسسات والشركات التي تحرص على تأدية مسؤوليتها المجتمعية وردّ الجميل لبلد الخير».