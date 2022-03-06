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دنيا
«دار بلغازي».. متحف التاريخ المغربي
باب متحف بلغازي
7 مارس 2022 01:01

محمد نجيم (الرباط)

تحتفي مدن المملكة المغربية بالكثير من المتاحف الخاصة التي أسسها أصحابها لغرض الترويج للتراث المغربي والحضارة المغربية والإسلامية التي تضرب بجذورها في أعماق الحضارة الإنسانية. ومن بين تلك المتاحف متحف دار بلغازي الذي يصنف ضمن أهم المتاحف الخاصة بالمغرب وأغناها بالتحف النادرة، التي تعكس ثقافة وتاريخ المغرب منذ عصور طويلة يعرض المتحف الذي يوجد في مكان غير بعيد عن مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط.

  • من مقتنيات المتحف
    من مقتنيات المتحف

ويعرض المتحف المملوك لعائلة بلغازي، روائع متحفية تقدر بـ أكثر من 5000 قطعة متحفية، أهمها بيضة ديناصور متحجرة يعود تاريخها إلى ملايين السنين، عثر عليها في صحراء مدينة الرشيدية بالجنوب الشرقي للمغرب، والتي تعتبر من أهم المناطق التي تكتشف فيها بقايا الديناصورات والنيازك والحيوانات المتحجرة، كنا نجد في المتحف مخطوطات ومصاحف قديمة يعود تاريخها إلى القرن الـ 16، إضافة إلى بعض رسائل ملوك وسلاطين بخواتمها وخطها البديع، ويعرض المتحف على زواره رحلة في أعماق الحضارة المغربية، من خلال حلي فضية وذهبية وأدوات الزينة التي كانت تستعملها المرأة في بعض المدن المغربية: فاس ومكناس وبعض مدن الجنوب المغربي، كما يمكن للزائر أن يتعرف على تاريخ القفطان المغربي بجماله وروعته، إذ يعرض المتحف نماذج قديمة من القفطان المغربي، كما يتعرف الزائر على بعض الأدوات الفلكية النحاسية التي استعملت قديماً في المغرب وفي بعض بلدان شمال أفريقيا، إضافة إلى قطع متحفية كانت تستعمل لإعداد الشاي المغربي بتقاليده وطقوسه القديمة، كما يمكن للزائر أن يقف أمام جمال السروج المغربية والأسلحة القديمة وأدوات الكتابة التي استعملت في المغرب قبل قرون.

ويقول المرشد السياحي عبد الله بن عبو إن متحف بلغازي يعكس بتحفه تاريخ المغرب وحضارته، وهو مقصد السياح من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن متحف بلغازي مصنف في كتب المتاحف العالمية كواحد من أهم المتاحف الخاصة في العالم؛ لأنه يضم أروع الكنوز التي تعكس ثقافة المغرب وحضارته، وهو اليوم، أهم مقصد للبعثات الدبلوماسية وعشاق السياحة الثقافية.

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