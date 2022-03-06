ملك زاهر.. شقيقة والدها في السينما

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة الشابة ملك زاهر عن مشاركتها لوالدها الفنان أحمد زاهر بطولة فيلم «فارس»، الذي يُعد أول بطولة مطلقة للأب على شاشة السينما، حيث قالت إنها تظهر ضمن أحداث الفيلم في دور شقيقة أحمد زاهر، وهو ما كان يتخوف منه المنتج والمخرج في بداية الأمر، خشية من عدم تقبل الجمهور الذي سيشاهد الفيلم من الفكرة، خاصة أنها صغيرة على تجسيد دور شقيقة ممثل في عمر والدها، ولكن إصرار أحمد زاهر، الذي يخوض أولى بطولاته في السينما أجبر المخرج والمنتج على وجود ملك في الدور ويشارك في بطولة الفيلم حسين فهمي، وإيمان العاصي، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وعابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، ورنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر ظهور لملك زاهر كان في مسلسل «لؤلؤ»، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من: أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهديرعبد الناصر، ومحمد مهران، وجوري بكر، وملك أحمد زاهر، وقصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى. وقدمت دور ابنة أحمد زاهر ونجلاء بدر.