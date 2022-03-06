أحمد فهمي.. «مستر اكس»

سعيد ياسين (القاهرة)

يغيب الممثل أحمد فهمي عن الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، بعدما قدم عام 2020 مسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني، ومن قبله «الواد سيد الشحات»، و«ريّح المدام»، وفي المقابل يركز على السينما من خلال عدد من الأفلام الجديدة.

وقال فهمي لـ «الاتحاد»: إنه يستعد لتصوير فيلم «مستر اكس» بعدما تأجل طوال الفترة الماضية بسبب فيروس «كورونا»، ويشاركه بطولته أوس أوس، ويخرجه أحمد رشيد، ومن المقرر تصوير مشاهده في مصر وعدد من الدول الأوربية، وأشار إلى أنه لم يعثر على النص المناسب الذي يحمسه للعودة إلى الدراما الرمضانية، وأنه في حالة عثوره عليه فسيقدمه على الفور، خصوصاً في ظل حالة الانفتاح التي تشهدها مواسم العرض بعدما اقتصرت طويلاً على شهر رمضان فقط، وأوضح أنه ينتظر عرض فيلم «دماغ عالية» الذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا حول شخص مستهتر وغير مسؤول يعمل على الزواج من فتاة لتحقيق غرض ما ويبدأ في مغامراته بين الأزمنة المختلفة التي يعود لها، ومنها العصر الفرعوني، ويشاركه البطولة روبي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ويخرجه أحمد الجندي، وكشف عن أنه وافق على بطولة فيلم جديد عنوانه «السفاح» من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج أحمد علاء الديب. وكان فهمي شارك في يوليو الماضي في فيلم «العارف» مع أحمد عز، ومصطفى خاطر، كما عرض له مؤخراً ضمن فعاليات موسم الرياض مسرحية «جوازة معفرتة»، وشاركته بطولتها زوجته هنا الزاهد في أولى تجاربهما المسرحية معاً، بعدما شاركا في عدد من الأفلام والمسلسلات.