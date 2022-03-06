«فيسبوك» تغلق شبكة «كامبوس»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

بعد مرور أقل من عامين على إطلاق «فيسبوك» شبكة «كامبوس» لطلاب الجامعات، لم تحقق المبادرة النجاح المطلوب فقررت الشركة إغلاقها. حيث في خريف 2020، حاولت «فيسبوك» استعادة بدايتها الأولى كموقع للتواصل الاجتماعي بين طلاب الجامعات، فأطلقت شبكة تواصل جديدة يقتصر استخدامها على طلاب الجامعات باسم «كامبوس»، لا يمكن الاشتراك فيها إلا باستخدام بريد إلكتروني على نطاق «دوت إي.دي.يو».

وأبلغت «فيسبوك» مستخدمي شبكة «كامبوس» عبر رسالة نصية اعتزامها إغلاق الشبكة التجريبية وحذف كل الصفحات الشخصية والمجموعات والمشاركات الموجودة عليها. ويمكن للمستخدمين الآن رؤية محتوى حساباتهم وتنزيله من خلال الأدوات المتاحة، بحسب الرسالة.