أستراليا تحذر من طقس «خطير للغاية»

سيدني (د ب أ)

حذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من توقعات بطقس مطير أكثر خطورة في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك منخفض جوي يسبب هطول أمطار غزيرة، واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة في منطقة الساحل الشرقي. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن خدمات الطوارئ بذلت جهوداً متواصلة في أجزاء من سيدني، ومن المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات الأكبر في المنطقة.

وقالت جين جولدينج، خبيرة الأرصاد الجوية في مركز ولاية نيو ساوث ويلز: «نواجه، للأسف، أياماً أخرى من الطقس المطير والعاصف، الذي سيكون خطيراً للغاية على سكان نيو ساوث ويلز».