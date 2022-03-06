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دنيا
منع «مسلم» من الغناء في مصر.. ما القصة؟
أرشيفية
6 مارس 2022 21:08

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قررت نقابة الموسيقيين المصرية إلغاء حفل المطرب مسلم يوم الأربعاء المقبل، وذلك بسبب قرار إيقافه من مزاولة المهنة.

ويعتبر المطرب مسلم من أشهر مطربي المهرجانات في الوطن العربي، حيث أقام حفلات عدة في كل من الإمارات والسعودية ولبنان، فيما يتم حظر غنائه داخل مصر في حفلات كبرى بقرار من نقابة الموسيقيين.

ويأتي قرار نقابة الموسيقيين المصرية بناء على تعليمات النقيب والمطرب العربي الشهير هاني شاكر والذي اعتبر امتحان مزاولة المهنة شرطاً رئيساً للسماح بالغناء في الحفلات والأفراح.

مسلم اسمه الحقيقي أحمد، ولكن قصة اسم مسلم كانت بسبب أن والده أزهري فكان يريد تسميته مسلم، ولكن والدته أرادت أن يكون اسمه أحمد، فاتفقا على أن يكون اسمه في شهادة الميلاد أحمد وما دون ذلك يكون اسمه مسلم، وقد بدأ مشواره الفني عام 2011، وكان يغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.

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