حسين الجسمي يبهج جمهوره في البحرين

بأجواء رائعة مفعمة بكل معاني الفرح والشوق، أبهج الفنان حسين الجسمي أجواء مسرح الدانة في مملكة البحرين، وصدح شوقاً وطرباً أمام الآلاف من الجماهير التي اكتظت بهم مدرجات المسرح، ليعيشوا مع الجسمي ليلة أسطورية شهدت تفاعلاً منقطع النظير وأجواءً من الفرح مع مختلف الأغنيات من الألوان الموسيقية التي يشتهر بإتقانها محبوب الجماهير العربية. وشكر الجسمي مهرجان ربيع الثقافة على دعوتهم وتنظيمهم للحفل الكبير في مسرح الدانة، وقال:«سعادتي دائماً كبيرة وأنا أشارك أحبابي في البحرين أفراحهم و نشاطاتهم الثقافية والفنية، وأشكر مهرجان ربيع الثقافة على الاستضافة، وأشكر جهود مسرح الدانة على جهودهم في نجاح تنظيم هذا الحفل». وشدا الجسمي خلال الحفل بمجموعة رائعة من الأغنيات، فقدم أغنية «سلام» وهي من كلمات الشاعر حمد الكعبي وألحان نزار عبدالله، ولاقت تفاعلا كبيراً وتصفيقاً حاراً ثم أتبعها بأغنية «أنا البحرين» من كلمات الشاعر يونس سلمان و ألحان نزار عبدالله. وفاجأ الجسمي الجمهور بتقديم أغنية «البارحة» من أغنيات الفنان البحريني الراحل علي بحر، بين فقرات الحفل، وأحدث تفاعلاً مختلفاً لما تحمله الأغنية من ذكريات عاطفية جميلة لدى الجمهور البحريني والخليجي، وذلك قبل أن يقدم عدداً من الأغنيات بمصاحبة آلة البيانو. وتميز الحفل بالحضور العائلي من مختلف الأعمار، إلى جانب حضور المشاهير.