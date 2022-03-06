أسباب وفاة الإعلامي المصري الشاب إياد داوود

توفي الإعلامي المصري إياد داوود، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 39 عاماً.

وقال شقيق الراحل، الإعلامي والسياسي خالد داوود لصحيفة "الوطن" إن الوفاة كانت نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان إياد داود تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية أمس السبت.

وإياد داود من مواليد 1983، شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

وقدم إياد خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: «الداعية»، و«الثمن»، و«فض اشتباك".