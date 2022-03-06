إغلاق تطبيق في فيسبوك خلال أيام

في خريف 2020 حاولت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك استعادة بدايتها الأولى كموقع للتواصل الاجتماعي بين طلاب الجامعات، فأطلقت شبكة تواصل جديدة يقتصر استخدامها على طلاب الجامعات باسم كامبوس، حيث لا يمكن الاشتراك فيها إلا باستخدام عنوان بريد إلكتروني على اسم النطاق "دوت إي.دي.يو".

ولكن بعد مرور أقل من عامين لم تحقق المبادرة النجاح المطلوب فقررت الشركة إغلاق شبكة كامبوس يوم 10 مارس الجاري.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن فيسبوك بلغت مستخدمي شبكة كامبوس عبر رسالة نصية باعتزامها إغلاق الشبكة التجريبية وحذف كل الصفحات الشخصية والمجموعات والمشاركات الموجودة عليها. ويمكن للمستخدمين الآن رؤية محتوى حساباتهم وتنزيله من خلال الأدوات المتاحة بحسب الرسالة.

وذكرت رسالة فيسبوك للمستخدمين "منذ أطلقنا مشروع كامبوس، كانت مهمتنا هي مساعدة المجتمعات الجامعية في التقارب أكثر مع بعضها البعض. لكننا أدركنا أن أفضل وسيلة لدعم الطلبة هي من خلال مجموعات فيسبوك".