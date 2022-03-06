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دنيا
صور.. أول صلاة من دون تباعد في الحرمين
صور.. أول صلاة من دون تباعد في الحرمين
6 مارس 2022 10:51

أدى جموع المصلين اليوم صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية  السعودية برفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

 

ويوفر المسجد الحرام بيئة صحية وآمنة، حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف خاصة، كما تتم عملية تنقية الهواء بنسبة 100%، من خلال عدة مراحل، منها سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، حيث يوجه الهواء للفلاتر التي يتم تنظيفها يوميًا ثم يصل إلى وحدات التبريد وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحراري فيها، التي تستخدم الماء للتبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتي الشامية وأجياد، وتكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال ثلاثة فلاتر أخرى.

 

وفي مقطع فيديو، ظهر عدد من العمال وهم يحملون السجاد ويقومون بإعادة وضعه على الأرض في الساحات الخارجية للمسجد، إذ أن "شؤون الحرمين" كانت قد أزالت ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة الفجر اليوم الأحد.

ونشرت القناة الإخبارية مقاطع فيديو أخرى، وثقت تأدية المصلين لصلاة الفجر، مكتملي الصفوف، بعد إلغاء التباعد الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة.

  • أول صلاة من دون تباعد في المسجد النبوي
    أول صلاة من دون تباعد في المسجد النبوي

 

 وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من أمس السبت.

  • صور.. أول صلاة من دون تباعد في الحرمين

كما تقرر "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها".

 

كما يواصل أكثر من "٤٠٠٠" عامل وعاملة القيام بأعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين حيث يتم غسله عشرة مراتٍ يومياً باستخدام أحدث الآليات التي وفرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضمان صحة وسلامة القاصدين عند أداء النسك والعبادات.

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
الحرمين الشريفين
التباعد الاجتماعي
السعودية
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