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دنيا
اختبار بسيط يكشف خطر التعرض لنوبة قلبية خطيرة
موضوعية
6 مارس 2022 10:28

كشفت دراسة حديثة عن طريقة لتحديد ما إذا كان شخص ما أكثر عرضة للوفاة في السنوات الثلاث التالية بعد التعرض لنوبة قلبية.

وكانت المستويات الأعلى من بروتين سي التفاعلي (CRP)، وهو علامة تشير إلى وجود التهاب، مؤشراً جيداً على ما إذا كان الشخص معرضاً لخطر الوفاة في غضون ثلاث سنوات من إصابته بنوبة قلبية.


ويمكن لمثل هذا الاختبار البسيط للدم، والذي يستخدم بالفعل في المستشفيات لتشخيص حالات صحية أخرى، أن يكون منقذاً للحياة.

ويمكن استخدام الأداة لتبسيط كيفية علاج المرضى في المستشفى بعد الاشتباه في نوبة قلبية.

وعلى سبيل المثال، يمكن إعطاء أولئك الذين يقع تحديدهم على أنهم في خطر أعلى علاجاً أكثر قوة ومراقبتهم عن كثب.

وفي الوقت نفسه، يمكن إعادة الطمأنينة لأولئك الذين يقع تحديدهم على أنهم أقل خطورة وإعادتهم إلى منازلهم.

وفي الوقت الحالي، عندما يتم إدخال المرضى إلى المستشفى بعد الاشتباه في نوبة قلبية، يجري المريض فحص دم للتحقق من وجود بروتين تروبونين، حيث يقع إطلاق التروبونين في مجرى الدم عندما يتضرر القلب، ولهذا السبب يعد مؤشرا جيدا على الإصابة بنوبة قلبية.

ومع ذلك، فإن اختبار الدم سيكون فرصة مثالية أيضا لقياس مستويات الإنعاش القلبي الرئوي.

وقياس مستويات الإنعاش القلبي الرئوي، جنبا إلى جنب مع التروبونين، يمكن أن يفرق بين المرضى المعرضين لخطر الوفاة المرتفع أو المنخفض.


وعلق الدكتور رمزي خميس، زميل الأبحاث السريرية المتوسطة في مؤسسة القلب البريطانية (BHF) واستشاري أمراض القلب في المعهد الوطني للقلب والرئة، إمبريال كوليدج لندن، قائلا: "نأمل أنه بإجراء المزيد من البحث، يمكن أن ننجح في تطوير علاجات جديدة تحارب الالتهاب على وجه التحديد لتحسين النتائج".

واستند مشروع البحث، الذي نُشر في مجلة PLOS Medicine، وبتمويل من مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، على أكثر من 250 ألف مريض وقع نقلهم إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية مشتبه بها.

وكشفت البيانات، التي جمعتها NIHR Health Informatics Collaborative، ما يلي:

 كان لدى المعرضين لخطر الوفاة مستويات أعلى من بروتين سي التفاعلي تتراوح بين 10-15 ملغ / لتر، مقارنة بالمستويات "الطبيعية" التي تبلغ 2 ملغ / لتر أو أقل.

 تنبأ هذا الاختبار أيضا باحتمال الوفاة بنسبة تزيد عن 35% في غضون السنوات الثلاث التالية بعد الإصابة بنوبة قلبية مؤكدة.

 

 

 

المصدر: وكالات
الوفاة المبكرة
السكتة الدماغية
نوبة قلبية
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